Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Вест Хэм
Кристал Пэлас - Вест Хэм: обзор матча 26 января 2021
Кристал Пэлас
26.01.2021, вторник, 21:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
Вест Хэм
3'
В. Заа
90+7'
М. Батшуайи
9'
Т. Соучек
25'
Т. Соучек
65'
К. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Вест Хэм
ГОЛ! 2:3!
М. Батшуайи
Пас отдал
Ж. Айю
90'
+7
87'
Замена
М. Нобл
️️️️
С. Бенрахма
83'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
81'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Боуэн
Замена
Ж. Айю
️️️️
К. Бентеке
73'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
Л. Миливойевич
73'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Таунсенд
66'
65'
ГОЛ! 1:3!
К. Доусон
Пас отдал
Д. Боуэн
25'
ГОЛ! 1:2!
Т. Соучек
Пас отдал
А. Крессуэлл
9'
ГОЛ! 1:1!
Т. Соучек
Пас отдал
М. Антонио
ГОЛ! 1:0!
В. Заа
Пас отдал
К. Бентеке
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
10
Саид Бенрахма
ЦФ
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Вест Хэм
25
Давид Мартин
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Марк Нобл
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Гуаита
24
Кэхилл
3
Митчелл
25
Уорд
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
10
Эзе
10
Заа
25
Таунсенд
20
Бентеке
4-2-1-3
22
Фабиански
34
Цоуфал
21
Огбонна
15
Доусон
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
8
Форнальс
20
Боуэн
10
Бенрахма
18
Антонио
19
Миливойевич
44
Ридевальд
44
Ридевальд
19
Миливойевич
20
Бентеке
10
Айю
10
Айю
20
Бентеке
25
Таунсенд
44
Батшуайи
44
Батшуайи
25
Таунсенд
20
Боуэн
2
Фредерикс
2
Фредерикс
20
Боуэн
10
Бенрахма
16
Нобл
16
Нобл
10
Бенрахма
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Вест Хэм
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
Остались в запасе
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
25
Давид Мартин
ВР
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
22
Мануэль Ланзини
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Кристал Пэлас - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
- : -
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
Новости команд
Все
Кристал Пэлас
Вест Хэм
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+