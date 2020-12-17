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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед: обзор матча 17 декабря 2020
Шеффилд Юнайтед
17.12.2020, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
5'
Д. МакГолдрик
87'
Д. МакГолдрик
26'
М. Рэшфорд
33'
А. Марсьяль
51'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Д. Робинсон
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
П. Погба
90'
+1
Желтая карточка
Д. Хендерсон
90'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
А. Марсьяль
ГОЛ! 2:3!
Д. МакГолдрик
87'
80'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Б. Фернандеш
74'
Замена
Х. Мата
️️️️
М. Гринвуд
Замена
Р. Брюстер
️️️️
О. Бурк
74'
Желтая карточка
Д. Иган
70'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Ф. Ягиелка
63'
Желтая карточка
Ф. Ягиелка
51'
51'
ГОЛ! 1:3!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Марсьяль
33'
ГОЛ! 1:2!
А. Марсьяль
26'
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
В. Линделеф
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
С. Берге
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
О. Бурк
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
14
Робинсон
4
Ампаду
3
Стивенс
6
Бешам
13
Флек
32
Балдок
16
Берге
17
МакГолдрик
7
Бурк
4-1-2-2-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
13
Теллес
18
Матич
8
Погба
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
16
Берге
19
Ягиелка
19
Ягиелка
16
Берге
Ягиелка
11
Муссе
11
Муссе
Ягиелка
7
Бурк
10
Брюстер
10
Брюстер
7
Бурк
8
Фернандеш
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Фернандеш
9
Марсьяль
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Марсьяль
11
Гринвуд
64
Мата
64
Мата
11
Гринвуд
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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