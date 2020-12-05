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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Эвертон
Бернли - Эвертон: обзор матча 05 декабря 2020
Бернли
05.12.2020, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Эвертон
3'
Р. Брэди
45+3'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Эвертон
89'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Аллан
81'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Дукуре
Замена
Э. Барнс
️️️️
Д. Родригес
76'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Ришарлисон
29'
Замена
А. Гомеш
️️️️
Ф. Делф
ГОЛ! 1:0!
Р. Брэди
Пас отдал
Э. Вествуд
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
11
Брэди
8
Браунхилл
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
3-3-2-2
1
Пикфорд
4
Годфри
22
Мина
5
Кин
6
Дукуре
25
Аллан
18
Делф
23
Родригес
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
16
Родригес
35
Барнс
35
Барнс
16
Родригес
18
Делф
20
Гомеш
20
Гомеш
18
Делф
6
Дукуре
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
6
Дукуре
25
Аллан
23
Тосун
23
Тосун
25
Аллан
Остались в запасе
Бернли
Эвертон
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
11
Бернард
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Бернли - Эвертон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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