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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Лидс
Эвертон - Лидс: обзор матча 28 ноября 2020
Эвертон
28.11.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Лидс
79'
Рафинья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Лидс
Желтая карточка
Аллан
90'
+2
90'
+1
Замена
Родриго
️️️️
П. Бэмфорд
90'
Желтая карточка
Л. Купер
89'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Харрисон
85'
Замена
И. Поведа
️️️️
Рафинья
Замена
Бернард
️️️️
М. Холгейт
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
Рафинья
Пас отдал
Д. Харрисон
Замена
А. Гомеш
️️️️
А. Ивоби
67'
Замена
Ф. Делф
️️️️
Т. Дэвис
61'
26'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
22
Том Дэвис
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Эвертон
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
3-3-2-2
1
Пикфорд
4
Годфри
27
Холгейт
5
Кин
6
Дукуре
25
Аллан
22
Дэвис
17
Ивоби
23
Родригес
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
3-3-1-1-2
30
Мелье
4
Кох
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
27
Филлипс
7
Алиоски
43
Клих
11
Харрисон
45
Бэмфорд
11
Рафинья
17
Ивоби
20
Гомеш
20
Гомеш
17
Ивоби
22
Дэвис
18
Делф
18
Делф
22
Дэвис
27
Холгейт
11
Бернард
11
Бернард
27
Холгейт
11
Харрисон
11
Кошта
11
Кошта
11
Харрисон
11
Рафинья
99
Поведа
99
Поведа
11
Рафинья
45
Бэмфорд
19
Родриго
19
Родриго
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Эвертон
Лидс
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
23
Дженк Тосун
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Эвертон - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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