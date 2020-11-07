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Челси - Шеффилд Юнайтед
Челси - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 07 ноября 2020
Челси
07.11.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
23'
Т. Абрахам
34'
Б. Чилвел
77'
Т. Силва
80'
Т. Вернер
9'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Шеффилд Юнайтед
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Вернер
87'
ГОЛ! 4:1!
Т. Вернер
Пас отдал
Н. Канте
80'
ГОЛ! 3:1!
Т. Силва
Пас отдал
Х. Зиеш
77'
75'
Желтая карточка
С. Берге
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
71'
63'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Р. Брюстер
62'
Замена
Б. Осборн
️️️️
О. Норвуд
37'
Желтая карточка
Д. Иган
ГОЛ! 2:1!
Б. Чилвел
Пас отдал
Х. Зиеш
34'
ГОЛ! 1:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
М. Ковачич
23'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
С. Берге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Менди
33
Чилвел
4
Зума
3
Силва
24
Джеймс
91
Канте
8
Ковачич
22
Зиеш
7
Маунт
11
Вернер
18
Абрахам
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Стивенс
15
Иган
6
Бешам
3
Лоу
16
Берге
10
Норвуд
6
Ландстрем
32
Балдок
17
МакГолдрик
10
Брюстер
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
11
Вернер
9
Жиру
9
Жиру
11
Вернер
10
Норвуд
23
Осборн
23
Осборн
10
Норвуд
10
Брюстер
9
МакБарни
9
МакБарни
10
Брюстер
Остались в запасе
Челси
Шеффилд Юнайтед
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Вилли Кабальеро
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Джек Робинсон
ЦЗ
7
Оливер Бурк
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Челси - Шеффилд Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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