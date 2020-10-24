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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 24 октября 2020
Ливерпуль
24.10.2020, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
41'
Р. Фирмино
64'
Д. Жота
13'
С. Берге (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
86'
Желтая карточка
С. Берге
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
83'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Жота
83'
76'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Д. Ландстрем
66'
Желтая карточка
Э. Стивенс
ГОЛ! 2:1!
Д. Жота
Пас отдал
С. Мане
64'
54'
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Брюстер
ГОЛ! 1:1!
Р. Фирмино
41'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Берге
3'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Алиссон
3
Робертсон
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
23
Вейналдум
14
Хендерсон
10
Мане
20
Жота
10
Салах
9
Фирмино
4-4-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
4
Ампаду
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
6
Ландстрем
16
Берге
23
Осборн
10
Брюстер
9
МакБарни
20
Жота
20
Милнер
20
Милнер
20
Жота
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
10
Брюстер
7
Бурк
7
Бурк
10
Брюстер
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
6
Ландстрем
Остались в запасе
Ливерпуль
Шеффилд Юнайтед
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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