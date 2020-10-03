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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Манчестер Сити
Лидс - Манчестер Сити: обзор матча 03 октября 2020
Лидс
03.10.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
59'
Родриго
17'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Манчестер Сити
Желтая карточка
С. Даллас
90'
+2
77'
Замена
Фернандиньо
️️️️
Р. Марез
Замена
Л. Дэвис
️️️️
М. Клих
77'
71'
Замена
Н. Аке
️️️️
Б. Менди
65'
Замена
Б. Силва
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:1!
Родриго
59'
Замена
Родриго
️️️️
Т. Робертс
56'
Замена
И. Поведа
️️️️
Э. Алиоски
46'
36'
Желтая карточка
Б. Менди
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Ф. Торрес
Желтая карточка
П. Бэмфорд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Элдер Кошта
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лидс
1
Элия Каприле
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
99
Иан Поведа
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
15
Натан Аке
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Коул Палмер
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
3-3-1-3
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Кох
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
15
Даллас
43
Клих
19
Робертс
45
Бэмфорд
11
Кошта
4-1-3-2
31
Эдерсон
2
Уокер
14
Ляпорт
3
Диаш
23
Менди
16
Родри
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
47
Фоден
14
Торрес
43
Клих
3
Дэвис
3
Дэвис
43
Клих
7
Алиоски
99
Поведа
99
Поведа
7
Алиоски
19
Робертс
19
Родриго
19
Родриго
19
Робертс
23
Менди
15
Аке
15
Аке
23
Менди
26
Марез
5
Фернандиньо
5
Фернандиньо
26
Марез
14
Торрес
20
Силва
20
Силва
14
Торрес
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Сити
1
Элия Каприле
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Главный тренер
Марсело Бьелса
19
Лайам Делап
ЦФ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Элия Каприле
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
Остались в запасе
19
Лайам Делап
ЦФ
10
Коул Палмер
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лидс - Манчестер Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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