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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 19 сентября 2020
Манчестер Юнайтед
19.09.2020, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Кристал Пэлас
80'
Д. ван де Бек
7'
Э. Таунсенд
74'
В. Заа (П)
85'
В. Заа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
88'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
Д. МакКарти
85'
ГОЛ! 1:3!
В. Заа
Замена
О. Игало
️️️️
Т. Фосу-Менса
81'
81'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Ж. Айю
ГОЛ! 1:2!
Д. ван де Бек
80'
75'
Замена
Э. Эзе
️️️️
Д. Шлупп
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
В. Заа
72'
Пенальти не реализован!
Ж. Айю
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
П. Погба
67'
Желтая карточка
Г. Магуайр
64'
Желтая карточка
Т. Фосу-Менса
58'
55'
Желтая карточка
Д. Уорд
Замена
М. Гринвуд
️️️️
Д. Джеймс
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Д. Шлупп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Райан Иннис
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
5
Магуайр
29
Линделеф
27
Фосу-Менса
8
Погба
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Джеймс
9
Марсьяль
3-1-3-2-1
13
Гуаита
25
Уорд
3
Митчелл
12
Сахо
8
Куяте
11
МакАртур
16
МакКарти
27
Шлупп
25
Таунсенд
10
Заа
10
Айю
8
Погба
6
ван де Бек
6
ван де Бек
8
Погба
7
Джеймс
11
Гринвуд
11
Гринвуд
7
Джеймс
27
Фосу-Менса
9
Игало
9
Игало
27
Фосу-Менса
27
Шлупп
10
Эзе
10
Эзе
27
Шлупп
16
МакКарти
19
Миливойевич
19
Миливойевич
16
МакКарти
10
Айю
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Айю
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
5
Райан Иннис
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
Остались в запасе
5
Райан Иннис
ЦЗ
13
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Макс Майер
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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