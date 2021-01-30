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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Адмира Ваккер
Рид - Адмира Ваккер: обзор матча 30 января 2021
Рид
30.01.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Адмира Ваккер
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
С. Нутц
82'
82'
Замена
M. Hausjell
️️️️
Л. Кронбергер
82'
Замена
E. Hoffer
️️️️
D. Starkl
Замена
P. Möschl
️️️️
М. Груль
72'
Замена
Д. Оффенбахер
️️️️
М. Лакнер
72'
Замена
C. Reiner
️️️️
Л. Мейсль
72'
Замена
B. Gschweidl
️️️️
M. Kerhe
62'
Желтая карточка
А. Байич
12'
Желтая карточка
T. Reifeltshammer
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
4
Лукас Малишек
ОП
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
7
Dominik Starkl
ЦФ
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рид
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
24
Marco Hausjell
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
3-4-1-2
1
Радлингер
3
Боатенг
55
Мейсль
5
22
Нутц
4
Зигль
6
Лакнер
12
Байич
18
Груль
3
28
3-1-2-1-3
1
24
4
Айву
4
Бауэр
4
Малишек
17
Атанга
5
Кершбаум
7
Кронбергер
14
84
7
55
Мейсль
6
6
55
Мейсль
22
Нутц
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
22
Нутц
6
Лакнер
8
Оффенбахер
8
Оффенбахер
6
Лакнер
18
Груль
25
25
18
Груль
3
9
9
3
7
Кронбергер
24
24
7
Кронбергер
7
16
16
7
Остались в запасе
Рид
Адмира Ваккер
8
Marcel Canadi
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
8
Marcel Canadi
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
23
Pascal Petlach
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Рид - Адмира Ваккер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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Рид
Адмира Ваккер
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
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