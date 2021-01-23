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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Аустрия
Рид - Аустрия: обзор матча 23 января 2021
Рид
23.01.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
0 : 1
Завершен
Аустрия
4'
Б. Пихлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Аустрия
Желтая карточка
C. Reiner
83'
Замена
М. Лакнер
️️️️
Д. Оффенбахер
79'
Замена
C. Reiner
️️️️
M. Kerhe
79'
79'
Замена
П. Виммер
️️️️
Д. Фиц
79'
Замена
Й. Хандль
️️️️
К. Моншейн
73'
Замена
К. Моншейн
️️️️
А. Юкич
Замена
M. Canadi
️️️️
B. Gschweidl
69'
Замена
С. Нутц
️️️️
Ю. Вайссмайер
60'
57'
Замена
Г. Тигль
️️️️
М. Саркария
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Пихлер
Пас отдал
М. Саркария
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
3
Manuel Kerhe
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
11
Манприт Саркария
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
7
Александар Юкич
АП
Главный тренер
Торстен Финк
Рид
55
Лука Мейсль
ЦЗ
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
8
Патрик Виммер
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
2-3-1-4
1
Радлингер
3
Боатенг
5
4
Зигль
8
Оффенбахер
12
Байич
18
Груль
3
9
10
Вайссмайер
28
4-1-4-1
1
Пенц
6
14
Палмер-Браун
29
Зуттнер
15
Звиршитц
5
Мартель
25
Эбнер
11
Пихлер
36
Фиц
11
Саркария
7
Юкич
3
6
6
3
10
Вайссмайер
22
Нутц
22
Нутц
10
Вайссмайер
9
8
8
9
8
Оффенбахер
6
Лакнер
6
Лакнер
8
Оффенбахер
Моншейн
46
Хандль
46
Хандль
Моншейн
11
Саркария
39
Тигль
39
Тигль
11
Саркария
36
Фиц
8
Виммер
8
Виммер
36
Фиц
7
Юкич
14
Моншейн
14
Моншейн
7
Юкич
Остались в запасе
Рид
Аустрия
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
30
Michael Madl
ЦЗ
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Рид - Аустрия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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