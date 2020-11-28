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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Зальцбург
Санкт-Пельтен - Зальцбург: обзор матча 28 ноября 2020
Санкт-Пельтен
28.11.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
2 : 8
Завершен
Зальцбург
33'
D. Hugy
60'
А. Шмидт
7'
М. Бериша
13'
Д. Собослаи (П)
22'
К. Адейеми
25'
Д. Собослаи (П)
52'
Д. Собослаи
70'
С. Койта
87'
С. Койта
90'
С. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Зальцбург
90'
ГОЛ! 2:8!
С. Койта
Пас отдал
М. Ашимеру
87'
ГОЛ! 2:7!
С. Койта
Пас отдал
К. Адейеми
Замена
C. Halper
️️️️
D. Schutz
85'
Желтая карточка
D. Schutz
79'
75'
Замена
М. Камара
️️️️
Д. Собослаи
70'
ГОЛ! 2:6!
С. Койта
68'
Замена
У. Соле
️️️️
М. Вебер
Замена
G. Davies
️️️️
D. Hugy
61'
ГОЛ! 2:5!
А. Шмидт
Пас отдал
K. Schulz
60'
58'
Замена
Э. Мвепу
️️️️
З. Юнузович
58'
Замена
Р. Кристенсен
️️️️
А. Ульмер
58'
Замена
С. Койта
️️️️
М. Бериша
52'
ГОЛ! 1:5!
Д. Собослаи
Пас отдал
К. Адейеми
Желтая карточка
А. Шмидт
43'
Замена
M. Steinwender
️️️️
N. Meister
39'
ГОЛ! 1:4!
D. Hugy
Пас отдал
K. Schulz
33'
Желтая карточка
А. Мухамедбегович
31'
25'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Д. Собослаи
22'
ГОЛ! 0:3!
К. Адейеми
Пас отдал
З. Юнузович
13'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Собослаи
Желтая карточка
Р. Любичич
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Бериша
Пас отдал
К. Адейеми
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Санкт-Пельтен
23
Kilian Kretschmer
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
4
Реза Асади
ОП
0
G. Davies
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
Зальцбург
31
Карлос Мигел
ВР
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
20
Секу Койта
ЦФ
2-3-5
1
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
44
20
10
Любичич
24
13
Шмидт
0
3
15
4-3-2-1
23
Станкович
5
Вальчи
68
Онгуене
8
Вебер
17
Ульмер
16
Юнузович
18
Ашимеру
24
Сучич
8
Собослаи
14
Адейеми
20
Бериша
0
15
15
0
24
0
0
24
20
14
14
20
8
Собослаи
4
Камара
4
Камара
8
Собослаи
8
Вебер
28
Соле
28
Соле
8
Вебер
17
Ульмер
5
Кристенсен
5
Кристенсен
17
Ульмер
16
Юнузович
12
Мвепу
12
Мвепу
16
Юнузович
20
Бериша
20
Койта
20
Койта
20
Бериша
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Зальцбург
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
4
Реза Асади
ОП
23
Kilian Kretschmer
ВР
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Остались в запасе
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
4
Реза Асади
ОП
23
Kilian Kretschmer
ВР
Остались в запасе
31
Карлос Мигел
ВР
5
Андре Рамальо
ЦЗ
Статистика матча Санкт-Пельтен - Зальцбург
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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