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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Тироль
Санкт-Пельтен - Тироль: обзор матча 07 ноября 2020
Санкт-Пельтен
07.11.2020, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Тироль
31'
Ф. Ридер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Тироль
Желтая карточка
M. Steinwender
86'
Желтая карточка
M. Maranda
85'
Замена
C. Halper
️️️️
D. Drescher
79'
72'
Замена
Р. Смит
️️️️
Ф. Ридер
72'
Замена
Т. Анселм
️️️️
К. Йебоа
Замена
M. Steinwender
️️️️
D. Schutz
66'
Замена
N. Meister
️️️️
G. Davies
66'
64'
Желтая карточка
Д. Гугганиг
61'
Замена
J. Naschberger
️️️️
Z. Dedic
59'
Вторая желтая
Ж. Рогель
55'
Желтая карточка
Д. Шнегг
Желтая карточка
C. Riegler
50'
42'
Желтая карточка
Ж. Рогель
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ридер
Пас отдал
Ф. Кох
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
29
Daniel Drescher
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
44
Kofi Schulz
ЦП
20
Daniel Schutz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
0
G. Davies
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
24
Фабиан Кох
ЦЗ
23
Давид Шнегг
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Флориан Ридер
ЦП
43
Nemanja Celic
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
0
Z. Dedic
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Санкт-Пельтен
15
Michael Steinwender
ЦЗ
38
Christoph Messerer
ЦП
14
Christoph Halper
ЦП
31
Emilian Metu
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
8
Ренни Смит
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
11
Тобиас Анселм
ЦФ
14
J. Naschberger
ЦФ
2-4-4
1
29
5
Блауэнштайнер
44
10
Любичич
0
20
15
24
24
3
3-5-2
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
24
Кох
21
Рогель
6
Пецос
33
Ридер
43
23
Шнегг
9
Йебоа
0
20
15
15
20
29
14
14
29
0
0
0
0
33
Ридер
8
Смит
8
Смит
33
Ридер
9
Йебоа
11
Анселм
11
Анселм
9
Йебоа
0
14
14
0
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Тироль
31
Emilian Metu
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
38
Christoph Messerer
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
31
Emilian Metu
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Armin Gremsl
ЦФ
38
Christoph Messerer
ЦП
Остались в запасе
8
Николай Фредериксен
ЦФ
13
B. Ozegovic
ВР
26
Florian Buchacher
ЦЗ
0
B. Pranter
ЦП
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Санкт-Пельтен - Тироль
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Тиволи Ной
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