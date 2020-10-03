Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Рид
Адмира Ваккер - Рид: обзор матча 03 октября 2020
Адмира Ваккер
03.10.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Рид
5'
М. Бройниг
23'
Р. Кершбаум (П)
66'
T. Tomić
49'
М. Груль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Рид
Замена
S. Maierhofer
️️️️
М. Бройниг
70'
69'
Замена
С. Нутц
️️️️
V. Grubeck
ГОЛ! 3:1!
T. Tomić
66'
63'
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
61'
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
B. Gschweidl
Желтая карточка
Р. Кершбаум
49'
49'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Груль
45'
+2
Желтая карточка
M. Lercher
34'
Замена
M. Satin
️️️️
М. Зигль
34'
Замена
B. Takougnadi
️️️️
M. Kerhe
23'
Желтая карточка
С. Радлингер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Кершбаум
23'
ГОЛ! 1:0!
М. Бройниг
Пас отдал
T. Tomić
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
5
Роман Кершбаум
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
90
Tomislav Tomić
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
3
Manuel Kerhe
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
29
Valentin Grubeck
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
32
Александар Чиркович
ЛВ
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
21
Christian Gartner
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
0
S. Maierhofer
ЦФ
Рид
22
Стефан Нутц
ЦП
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
31
Balakiyem Takougnadi
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
4-2-4
1
2
Ворсагер
18
24
4
Айву
5
Кершбаум
23
Юльманн
90
16
14
Бройниг
24
2-3-1-4
1
Радлингер
55
Мейсль
5
4
Зигль
8
Оффенбахер
6
Лакнер
18
Груль
9
29
28
3
14
Бройниг
0
0
14
Бройниг
29
22
Нутц
22
Нутц
29
4
Зигль
11
11
4
Зигль
3
31
31
3
9
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
9
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Рид
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
32
Александар Чиркович
ЛВ
21
Christian Gartner
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
18
Phoenix Dominique Missi Tomp
ЦФ
32
Александар Чиркович
ЛВ
21
Christian Gartner
ЦФ
29
Felix Kekoh Ndifor II
ЦФ
97
Josef Ganda
ЦФ
Остались в запасе
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Адмира Ваккер - Рид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
Новости команд
Все
Адмира Ваккер
Рид
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+