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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен - Рапид
Санкт-Пельтен - Рапид: обзор матча 26 сентября 2020
Санкт-Пельтен
26.09.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Рапид
15'
Т. Фонтас
17'
Э. Кара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Пельтен - Рапид
Желтая карточка
Р. Любичич
90'
+5
85'
Желтая карточка
М. Ульманн
Замена
M. Steinwender
️️️️
K. Schulz
85'
80'
Замена
М. Зоннляйтнер
️️️️
Т. Мург
80'
Замена
К. Китагава
️️️️
Т. Фонтас
Замена
D. Luxbacher
️️️️
D. Schutz
73'
66'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
62'
Замена
Ю. Демир
️️️️
К. Аразе
Желтая карточка
K. Schulz
61'
51'
Замена
С. Граховац
️️️️
Д. Любичич
38'
Желтая карточка
М. Хофманн
Желтая карточка
А. Мухамедбегович
28'
17'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Э. Кара
15'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фонтас
Пас отдал
Д. Любичич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Пельтен
1
Christoph Riegler
ВР
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
5
Майкл Блауэнштайнер
ПЗ
20
Daniel Schutz
ЦП
10
Роберт Любичич
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
15
Manuel Maranda
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
24
Dor Hugy
ЦФ
12
Marcel Tanzmayr
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
21
Деян Любичич
ОП
21
Деян Петрович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Санкт-Пельтен
15
Michael Steinwender
ЦЗ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
10
Daniel Luxbacher
ЦФ
0
N. Meister
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
49
Коя Китагава
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
2-3-5
1
17
Мухамедбегович
5
Блауэнштайнер
20
10
Любичич
44
3
13
Шмидт
12
24
15
4-1-3-2
30
Штребингер
44
Барач
28
Хофманн
30
Стойкович
31
Ульманн
21
Любичич
21
Петрович
99
Мург
11
Фонтас
9
Кара
36
Аразе
44
15
15
44
20
10
10
20
99
Мург
6
Зоннляйтнер
6
Зоннляйтнер
99
Мург
21
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
21
Любичич
11
Фонтас
49
Китагава
49
Китагава
11
Фонтас
36
Аразе
22
Демир
22
Демир
36
Аразе
Остались в запасе
Санкт-Пельтен
Рапид
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
13
Armin Gremsl
ЦФ
24
Lukas Grozurek
ЦФ
29
Daniel Drescher
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
0
N. Meister
ЦФ
Остались в запасе
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
25
Пауль Гартлер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Санкт-Пельтен - Рапид
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига
Санкт-Пельтен
0 : 1
29.05.2021
Аустрия К
Австрия. Бундеслига
Аустрия К
4 : 0
26.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Санкт-Пельтен
0 : 1
21.05.2021
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
2 : 1
15.05.2021
Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Санкт-Пельтен
3 : 3
11.05.2021
Альтах
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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