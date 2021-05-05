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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Заря
Днепр-1 - Заря: обзор матча 05 мая 2021
Днепр-1
05.05.2021, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Заря
79'
В. Юрченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Заря
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
86'
85'
Желтая карточка
А. Саядманеш
Замена
А. Цуриков
️️️️
В. Адамюк
84'
Замена
Билл
️️️️
С. Булеца
84'
83'
Замена
Л. Квек
️️️️
Д. Иванисеня
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Юрченко
74'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Громов
Красная карточка
Д. Игнатенко
69'
Желтая карточка
В. Адамюк
45'
+2
44'
Желтая карточка
В. Вернидуб
40'
Желтая карточка
Д. Иванисеня
Желтая карточка
В. Дубинчак
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
8
Александр Пихаленок
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
25
Марио Чуже
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
6
Леовигилдо
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
80
Владлен Юрченко
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Днепр-1
1
Zauri Makharadze
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
99
Билл
ПВ
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Заря
25
Владислав Рыбак
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
20
Максим Казаков
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
3-2-3-3
23
Дуглас
3
Адамюк
5
Сваток
44
Дубинчак
3
Тэйлор
8
Пихаленок
77
Игнатенко
10
Булеца
9
Довбик
33
Юрчук
25
Чуже
3-4-2-1
1
Мацапура
6
Леовигилдо
15
Вернидуб
45
Фаворов
29
Назарина
10
Кочергин
21
Иванисеня
80
Юрченко
22
Кабаев
10
Хомченовский
28
Громов
10
Булеца
99
Билл
99
Билл
10
Булеца
3
Адамюк
9
Цуриков
9
Цуриков
3
Адамюк
21
Иванисеня
40
Квек
40
Квек
21
Иванисеня
28
Громов
17
Саядманеш
17
Саядманеш
28
Громов
Остались в запасе
Днепр-1
Заря
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
1
Zauri Makharadze
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
9
O. Khoblenko
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
25
Владислав Рыбак
ВР
20
Максим Казаков
ЦП
5
Агрон Руфати
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
23
Vagner Goncalves Nogueira
ЦФ
1
Zauri Makharadze
ВР
29
Богдан Сарнавский
ВР
9
O. Khoblenko
ЦФ
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Остались в запасе
25
Владислав Рыбак
ВР
20
Максим Казаков
ЦП
5
Агрон Руфати
ЦЗ
50
Сергей Гринь
ПП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Днепр-1 - Заря
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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