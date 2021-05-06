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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Львов
Ингулец - Львов: обзор матча 06 мая 2021
Ингулец
06.05.2021, четверг, 19:00
Украина. Премьер-лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Львов
11'
M. Bartulovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Львов
Желтая карточка
Д. Балан
88'
88'
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
Желтая карточка
D. Yanakov
87'
Замена
И. Шевцов
️️️️
N. Sitchinava
74'
Замена
D. Yanakov
️️️️
Е. Запорожец
72'
67'
Замена
М. Грисьо
️️️️
А. Ременяк
67'
Замена
D. Semeniv
️️️️
Y. Zakharkiv
60'
Желтая карточка
Д. Казлаускас
52'
Желтая карточка
M. Mihoubi
46'
Замена
️️️️
А. Бусько
Замена
I. Kovalenko
️️️️
M. Bartulovic
46'
Замена
A. Shchedry
️️️️
А. Козак
46'
Желтая карточка
А. Козак
45'
+2
45'
+2
Замена
Ф. Сирьяк
️️️️
И. Брикнер
Замена
M. Plokhotniuk
️️️️
D. Vasin
43'
27'
Желтая карточка
А. Бусько
18'
Замена
А. Романчук
️️️️
Э. Махмутович
17'
Желтая карточка
Н. Ныч
ГОЛ! 1:0!
M. Bartulovic
Пас отдал
А. Козак
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
9
Mohamed Salem
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Львов
12
Орест Костик
ВР
3
Энес Махмутович
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
2
Ivan Lobai
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Ингулец
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
73
Artem Malysh
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
3-1-1-1-5
99
Квасный
28
Павлов
39
Балан
23
Кучеренко
5
Запорожец
10
Козак
0
1
0
9
0
1-3-1-5
12
Костик
3
Махмутович
25
Брикнер
5
Сабино
24
Бусько
9
Ременяк
0
9
Казлаускас
15
Ныч
2
99
0
0
0
0
10
Козак
45
45
10
Козак
0
31
31
0
0
90
Шевцов
90
Шевцов
0
5
Запорожец
77
77
5
Запорожец
9
Ременяк
11
Грисьо
11
Грисьо
9
Ременяк
25
Брикнер
8
Сирьяк
8
Сирьяк
25
Брикнер
3
Махмутович
3
Романчук
3
Романчук
3
Махмутович
0
8
8
0
Остались в запасе
Ингулец
Львов
73
Artem Malysh
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
31
Александр Ильющенков
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Остались в запасе
73
Artem Malysh
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
76
Михаил Шишка
ОП
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Ренан Оливейра
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Ингулец - Львов
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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