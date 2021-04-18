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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ингулец - Рух
Ингулец - Рух: обзор матча 18 апреля 2021
Ингулец
18.04.2021, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингулец - Рух
Замена
️️️️
М. Шишка
90'
Замена
И. Шевцов
️️️️
А. Козак
74'
70'
Желтая карточка
А. Борячук
Желтая карточка
М. Шишка
67'
67'
Замена
А. Борячук
️️️️
Ю. Климчук
Желтая карточка
Е. Запорожец
57'
Замена
D. Vasin
️️️️
M. Bartulovic
55'
Замена
D. Yanakov
️️️️
I. Kovalenko
54'
41'
Желтая карточка
М. Мысык
33'
Пенальти не реализован!
Ю. Климчук
24'
Желтая карточка
В. Федорчук
Желтая карточка
N. Sitchinava
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
39
Денис Балан
ПЗ
10
Александр Козак
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
76
Михаил Шишка
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
4
Mohamed Ali Ben Salem
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Рух
13
Александр Бандура
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Ингулец
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
73
Artem Malysh
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
90
Илья Шевцов
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
0
D. Vasin
ЦФ
Рух
26
Давид Зец
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
23
Андрей Борячук
ЦФ
1-2-1-1-5
39
Балан
23
Кучеренко
76
Шишка
5
Запорожец
10
Козак
0
1
0
0
89
3-1-2-3-1
13
Бандура
2
Гагун
29
Белый
13
Стаменкович
9
Мартынюк
88
Кухарук
5
Федорчук
10
Бойчук
33
Мысык
70
Климчук
15
10
Козак
90
Шевцов
90
Шевцов
10
Козак
0
77
77
0
0
0
0
0
70
Климчук
23
Борячук
23
Борячук
70
Климчук
Остались в запасе
Ингулец
Рух
73
Artem Malysh
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
0
A. Semenko
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
11
Василь Рунич
ЛВ
80
Roman Mysak
ЦФ
26
Давид Зец
ЦЗ
0
E. Gliha
ЦФ
23
Юрий Копина
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
73
Artem Malysh
ЦФ
29
Хеннос Асмелаш
ПЗ
0
A. Semenko
ЦФ
45
A. Shchedry
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
Остались в запасе
11
Василь Рунич
ЛВ
80
Roman Mysak
ЦФ
26
Давид Зец
ЦЗ
0
E. Gliha
ЦФ
23
Юрий Копина
ОП
17
Роман Карасюк
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Ингулец - Рух
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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