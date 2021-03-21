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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Шахтер
Львов - Шахтер: обзор матча 21 марта 2021
Львов
21.03.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер
24'
A.
48'
Н. Ныч
73'
Чина (П)
31'
М. Соломон
56'
М. Соломон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Шахтер
Желтая карточка
О. Костик
90'
+3
78'
Замена
Е. Коноплянка
️️️️
Витао
Замена
D. Semeniv
️️️️
Чина
77'
Замена
А. Бусько
️️️️
М. Грисьо
77'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Чина
73'
72'
Желтая карточка
А. Трубин
71'
Замена
Дентиньо
️️️️
Тете
66'
Желтая карточка
А. Патрик
Замена
А. Довгий
️️️️
И. Брикнер
64'
Замена
Р. Сабино
️️️️
A.
64'
56'
ГОЛ! 2:2!
М. Соломон
ГОЛ! 2:1!
Н. Ныч
48'
46'
Замена
А. Патрик
️️️️
М. Антонио
Желтая карточка
Ф. Сирьяк
34'
32'
Желтая карточка
А. Мораес
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Соломон
Пас отдал
Марлос
ГОЛ! 1:0!
A.
Пас отдал
Чина
24'
Желтая карточка
И. Брикнер
16'
Желтая карточка
Чина
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
25
Иван Брикнер
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
89
Чина
ПВ
30
Ernest Antwi
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
5
Рафаэл Сабино
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Алан Патрик
АП
8
Георгий Судаков
АП
31
Дентиньо
ЦФ
3-2-2-3
12
Костик
45
Якимец
3
Махмутович
3
Романчук
8
Сирьяк
25
Брикнер
11
Грисьо
89
Чина
15
Ныч
10
30
4-2-3-1
12
Трубин
2
Додо
44
Витао
27
Кривцов
22
Матвиенко
8
Антонио
8
Майкон
10
Марлос
11
Тете
10
Соломон
18
Мораес
89
Чина
8
8
89
Чина
10
5
Сабино
5
Сабино
10
25
Брикнер
6
Довгий
6
Довгий
25
Брикнер
11
Грисьо
24
Бусько
24
Бусько
11
Грисьо
8
Антонио
10
Патрик
10
Патрик
8
Антонио
11
Тете
31
Дентиньо
31
Дентиньо
11
Тете
44
Витао
22
Коноплянка
22
Коноплянка
44
Витао
Остались в запасе
Львов
Шахтер
31
Александр Ильющенков
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
9
Артур Ременяк
ПВ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Остались в запасе
31
Александр Ильющенков
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
9
Артур Ременяк
ПВ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Остались в запасе
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
8
Георгий Судаков
АП
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Львов - Шахтер
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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