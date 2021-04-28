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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Рух
Львов - Рух: обзор матча 28 апреля 2021
Львов
28.04.2021, среда, 19:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Рух
53'
D. Kondrakov (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Рух
90'
+3
Желтая карточка
D. Kondrakov
Замена
И. Брикнер
️️️️
Ф. Сирьяк
80'
76'
Замена
В. Рунич
️️️️
Ю. Климчук
Замена
Н. Ныч
️️️️
Р. Оливейра
67'
Замена
I. Lobai
️️️️
А. Ременяк
66'
Вторая желтая
M. Mihoubi
57'
Желтая карточка
A.
55'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
D. Kondrakov
46'
Замена
В. Федорчук
️️️️
Р. Карасюк
46'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
О. Притула
Желтая карточка
M. Mihoubi
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
31
Александр Ильющенков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
24
Андрей Бусько
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Рух
13
Александр Бандура
ВР
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
23
Андрей Борячук
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Львов
12
Орест Костик
ВР
55
Борис Крушинский
ЦЗ
25
Иван Брикнер
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
89
Чина
ПВ
2
Ivan Lobai
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Рух
26
Давид Зец
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
20
Иван Литвиненко
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
1-3-2-4
31
Ильющенков
3
Романчук
8
Сирьяк
24
Бусько
6
Довгий
11
Грисьо
9
Ременяк
99
10
19
Оливейра
30
3-1-3-2-1
13
Бандура
2
Гагун
29
Белый
13
Стаменкович
9
Мартынюк
88
Кухарук
17
Карасюк
10
Притула
33
Мысык
70
Климчук
23
Борячук
9
Ременяк
2
2
9
Ременяк
8
Сирьяк
25
Брикнер
25
Брикнер
8
Сирьяк
19
Оливейра
15
Ныч
15
Ныч
19
Оливейра
10
Притула
15
15
10
Притула
70
Климчук
11
Рунич
11
Рунич
70
Климчук
17
Карасюк
5
Федорчук
5
Федорчук
17
Карасюк
Остались в запасе
Львов
Рух
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
89
Чина
ПВ
12
Орест Костик
ВР
5
Рафаэл Сабино
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
26
Давид Зец
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
20
Иван Литвиненко
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
55
Борис Крушинский
ЦЗ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
8
Dmytro Semeniv
ЦФ
89
Чина
ПВ
12
Орест Костик
ВР
5
Рафаэл Сабино
ЦП
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
26
Давид Зец
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
20
Иван Литвиненко
ЦП
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Львов - Рух
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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