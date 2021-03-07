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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Минай
Динамо К - Минай: обзор матча 07 марта 2021
Динамо К
07.03.2021, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Минай
52'
С. Сидорчук
56'
К. де Пена
90+1'
Ж. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Минай
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Родригес
90'
+1
Пенальти не реализован!
А. Беседин
89'
Замена
Сидклей
️️️️
В. Миколенко
82'
Замена
А. Андриевский
️️️️
В. Буяльский
81'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
К. де Пена
73'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
Т. Кедзиора
64'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
64'
60'
Замена
S. Mayembe
️️️️
М. Матич
60'
Замена
A. Shynder
️️️️
A. Milevsky
ГОЛ! 2:0!
К. де Пена
56'
55'
Замена
D. Kozhanov
️️️️
Р. Ахмадзада
ГОЛ! 1:0!
С. Сидорчук
Пас отдал
Т. Кедзиора
52'
25'
Желтая карточка
A. Milevsky
19'
Желтая карточка
М. Лопыренок
3'
Желтая карточка
М. Матич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Минай
4
Мислав Матич
ЦЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
0
O. Kovtun
ЦЗ
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
O. Snizhko
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
0
A. Popovych
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
2
Данил Карась
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
S. Mayembe
ЦФ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Бущан
20
Караваев
6
Забарный
34
Сирота
16
Миколенко
94
Кедзиора
8
Сидорчук
10
Шапаренко
29
Буяльский
14
де Пена
41
Беседин
3-2-1-4
4
Матич
71
Лопыренок
0
99
Хахлев
0
14
Кныш
0
0
11
Ахмадзада
0
14
де Пена
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
14
де Пена
16
Миколенко
17
Сидклей
17
Сидклей
16
Миколенко
29
Буяльский
18
Андриевский
18
Андриевский
29
Буяльский
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
94
Кедзиора
7
Родригес
7
Родригес
94
Кедзиора
4
Матич
0
0
4
Матич
11
Ахмадзада
0
0
11
Ахмадзада
0
0
0
0
Остались в запасе
Динамо К
Минай
18
Александр Тымчик
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
20
Владислав Супряга
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
2
Данил Карась
ЦЗ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Остались в запасе
18
Александр Тымчик
ПЗ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
20
Владислав Супряга
ЦФ
Остались в запасе
2
Данил Карась
ЦЗ
18
Mykhailo Kopolovets
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
19
Андрей Ткачук
ОП
0
Ugochukwu Oduenyi
ЦФ
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Динамо К - Минай
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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