Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Рух
Шахтер - Рух: обзор матча 21 февраля 2021
Шахтер
21.02.2021, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Рух
9'
Тете
60'
Майкон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Рух
90'
+6
Красная карточка
А. Бандура
89'
Замена
️️️️
Р. Карасюк
89'
Замена
А. Кухарук
️️️️
В. Федорчук
Замена
Фернандо
️️️️
А. Мораес
77'
Замена
Тайсон
️️️️
Е. Коноплянка
70'
Замена
М. Антонио
️️️️
А. Патрик
70'
Замена
М. Соломон
️️️️
Тете
70'
66'
Замена
Р. Русин
️️️️
Б. Бойчук
66'
Замена
Р. Лях
️️️️
Ю. Климчук
61'
Замена
D. Kondrakov
️️️️
Н. Кухаревич
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Майкон
60'
59'
Желтая карточка
Р. Карасюк
Желтая карточка
А. Патрик
55'
49'
Желтая карточка
О. Притула
Замена
Майкон
️️️️
Т. Степаненко
46'
Желтая карточка
Додо
39'
Желтая карточка
Витао
32'
ГОЛ! 1:0!
Тете
Пас отдал
Марлос
9'
5'
Желтая карточка
Н. Кухаревич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
9
Виктор Корниенко
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
10
Алан Патрик
АП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Рух
13
Александр Бандура
ВР
26
Давид Зец
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
17
Роман Карасюк
ЦП
10
Остап Притула
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Шахтер
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Майкон
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
11
Фернандо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Рух
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
73
Ростислав Лях
ЦФ
4-1-3-2
12
Трубин
9
Корниенко
44
Витао
22
Матвиенко
2
Додо
27
Степаненко
22
Коноплянка
10
Патрик
10
Марлос
18
Мораес
11
Тете
3-3-3-1
13
Бандура
2
Гагун
29
Белый
26
Зец
17
Карасюк
10
Притула
5
Федорчук
10
Бойчук
33
Мысык
70
Климчук
9
Кухаревич
18
Мораес
11
Фернандо
11
Фернандо
18
Мораес
11
Тете
10
Соломон
10
Соломон
11
Тете
27
Степаненко
8
Майкон
8
Майкон
27
Степаненко
10
Патрик
8
Антонио
8
Антонио
10
Патрик
22
Коноплянка
11
Тайсон
11
Тайсон
22
Коноплянка
9
Кухаревич
15
15
9
Кухаревич
5
Федорчук
88
Кухарук
88
Кухарук
5
Федорчук
10
Бойчук
10
Русин
10
Русин
10
Бойчук
70
Климчук
73
Лях
73
Лях
70
Климчук
Остались в запасе
Шахтер
Рух
8
Георгий Судаков
АП
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
Главный тренер
Луиш Каштру
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
8
Георгий Судаков
АП
50
Сергей Болбат
ПЗ
16
Алексей Шевченко
ВР
5
Давид Хочолава
ЦЗ
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
23
Юрий Копина
ОП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Шахтер - Рух
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
Новости команд
Все
Шахтер
Рух
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
19 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+