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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Ингулец
Львов - Ингулец: обзор матча 05 декабря 2020
Львов
05.12.2020, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Ингулец
45+2'
Р. Сабино
41'
M. Bartulovic (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Ингулец
Замена
А. Романчук
️️️️
Ф. Сирьяк
89'
Вторая желтая
Чина
88'
Вторая желтая
М. Грисьо
79'
Желтая карточка
В. Якимец
78'
Замена
Е. Клименчук
️️️️
Д. Казлаускас
70'
69'
Замена
I. Kovalenko
️️️️
V. Lupashko
Замена
Y. Zakharkiv
️️️️
Ю. Кравчук
62'
Желтая карточка
Чина
55'
55'
Желтая карточка
M. Bartulovic
53'
Замена
А. Козак
️️️️
Y. Oscar Mkomola
ГОЛ! 1:1!
Р. Сабино
Пас отдал
Ф. Сирьяк
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Y. Oscar Mkomola
Желтая карточка
Ю. Кравчук
41'
41'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
M. Bartulovic
39'
Желтая карточка
V. Lupashko
32'
Желтая карточка
N. Sitchinava
Желтая карточка
M. Mihoubi
22'
Желтая карточка
М. Грисьо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
12
Орест Костик
ВР
45
Владимир Якимец
ЛЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
11
Максим Грисьо
ПВ
89
Чина
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Ингулец
99
Николай Квасный
ЛЗ
28
Виталий Павлов
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
5
Евгений Запорожец
ЦП
1
Bogdan Shust
ЦФ
0
N. Sitchinava
ЦФ
18
Yohana Oscar Mkomola
ЦФ
80
Vladislav Lupashko
ЦФ
0
M. Bartulovic
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
0
Filipe
ЦФ
0
Y. Zakharkiv
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
Ингулец
10
Александр Козак
ЛВ
76
Михаил Шишка
ОП
29
D. Fateev
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
0
I. Kovalenko
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
3-2-2-3
12
Костик
45
Якимец
3
Махмутович
5
Кравчук
8
Сирьяк
5
Сабино
11
Грисьо
89
Чина
15
Ныч
9
Казлаускас
99
3-1-1-5
39
Балан
28
Павлов
99
Квасный
23
Кучеренко
5
Запорожец
0
0
0
80
18
5
Кравчук
0
0
5
Кравчук
8
Сирьяк
3
Романчук
3
Романчук
8
Сирьяк
9
Казлаускас
22
Клименчук
22
Клименчук
9
Казлаускас
80
0
0
80
18
10
Козак
10
Козак
18
Остались в запасе
Львов
Ингулец
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
0
Filipe
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
29
D. Fateev
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
76
Михаил Шишка
ОП
77
D. Yanakov
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
11
Михкель Айнсалу
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
0
Filipe
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
70
Ostap Malashevskyy
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
Остались в запасе
29
D. Fateev
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
76
Михаил Шишка
ОП
77
D. Yanakov
ЦФ
31
Mikhailo Plokhotniuk
ЦФ
1
Volodymyr Krynskyi
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Львов - Ингулец
5
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
2 : 0
03.03.2026
Ингулец
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Ингулец
1 : 4
18.05.2025
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ингулец
2 : 1
12.05.2025
Левый берег
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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