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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Минай
Шахтер - Минай: обзор матча 05 декабря 2020
Шахтер
05.12.2020, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
5 : 1
Завершен
Минай
20'
O. Dopilka (АГ)
21'
Фернандо
29'
М. Соломон
49'
Н. Матвиенко
35'
А. Нуриев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Минай
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Витао
80'
77'
Замена
Р. Малепе
️️️️
Т. Сакив
70'
Замена
O. Snizhko
️️️️
О. Голодюк
Замена
Тете
️️️️
М. Антонио
70'
Замена
Б. Вьюнник
️️️️
Тайсон
70'
Замена
В. Коваленко
️️️️
А. Патрик
69'
Замена
Марлос
️️️️
Фернандо
65'
61'
Замена
A. Karnoza
️️️️
А. Нуриев
61'
Замена
М. Матич
️️️️
O. Dopilka
55'
Пенальти не реализован!
А. Нуриев
ГОЛ! 4:1!
Н. Матвиенко
Пас отдал
А. Патрик
49'
35'
ГОЛ! 3:1!
А. Нуриев
ГОЛ! 3:0!
М. Соломон
Пас отдал
А. Патрик
29'
ГОЛ! 2:0!
Фернандо
Пас отдал
С. Болбат
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
O. Dopilka
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
12
Анатолий Трубин
ВР
44
Витао
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
10
Манор Соломон
ЛВ
8
Маркос Антонио
ЦП
8
Майкон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
11
Фернандо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Минай
32
Anton Kanibolotskiy
ВР
44
Тарас Сакив
ЛЗ
71
Максим Лопыренок
ЦЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
32
Олег Голодюк
ЦП
7
Анатолий Нуриев
АП
3
Oleh Dopilka
ЦФ
0
S. Mayembe
ЦФ
0
D. Kozhanov
ЦФ
0
V. Pynyashko
ЦФ
0
A. Shynder
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
2
Додо
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
11
Тете
ПВ
10
Марлос
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Минай
4
Мислав Матич
ЦЗ
8
Репо Малепе
ОП
99
Алексей Хахлев
ЦП
0
O. Snizhko
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
90
Artur Karnoza
ЦФ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
O. Shpak
ЦФ
81
Ram Elijah
ЦФ
4-2-2-2
12
Трубин
44
Витао
5
Бондарь
22
Матвиенко
50
Болбат
8
Антонио
8
Майкон
10
Соломон
10
Патрик
11
Тайсон
11
Фернандо
2-1-1-1-5
32
71
Лопыренок
44
Сакив
19
Ткачук
32
Голодюк
7
Нуриев
3
0
0
0
0
11
Тайсон
27
Вьюнник
27
Вьюнник
11
Тайсон
8
Антонио
11
Тете
11
Тете
8
Антонио
44
Витао
27
Степаненко
27
Степаненко
44
Витао
10
Патрик
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Патрик
11
Фернандо
10
Марлос
10
Марлос
11
Фернандо
7
Нуриев
90
90
7
Нуриев
3
4
Матич
4
Матич
3
44
Сакив
8
Малепе
8
Малепе
44
Сакив
32
Голодюк
0
0
32
Голодюк
Остались в запасе
Шахтер
Минай
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
2
Додо
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
Главный тренер
Луиш Каштру
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
O. Shpak
ЦФ
81
Ram Elijah
ЦФ
Остались в запасе
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
2
Додо
ПЗ
30
Андрей Пятов
ВР
Остались в запасе
99
Алексей Хахлев
ЦП
14
Данил Кныш
ПВ
11
Рустам Ахмадзада
ЦФ
0
O. Shpak
ЦФ
81
Ram Elijah
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Статистика матча Шахтер - Минай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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