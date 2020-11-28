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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Рух
Александрия - Рух: обзор матча 28 ноября 2020
Александрия
28.11.2020, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Рух
Замена
Д. Шастал
️️️️
В. Лучкевич
90'
Желтая карточка
P. Pashaev
83'
77'
Замена
Ю. Копина
️️️️
Я. Мартынюк
Желтая карточка
М. Задерака
76'
74'
Желтая карточка
Н. Кухаревич
Замена
М. Задерака
️️️️
М. Третьяков
66'
64'
Желтая карточка
В. Федорчук
Вторая желтая
В. Бондаренко
59'
Желтая карточка
В. Бондаренко
58'
Замена
А. Ситало
️️️️
Д. Безбородько
56'
46'
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
D. Kondrakov
39'
Желтая карточка
V. Paramonov
26'
Желтая карточка
Я. Мартынюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
17
Роман Вантух
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Рух
13
Александр Бандура
ВР
29
Максим Белый
ЦЗ
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
2
Роман Гагун
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
5
Валерий Федорчук
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
15
D. Kondrakov
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Рух
11
Василь Рунич
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
10
Остап Притула
ЦП
80
Roman Mysak
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
3-5-1-1
79
Панькив
4
Бабогло
4
Бондаренко
21
17
Вантух
7
Лучкевич
6
Ковалец
27
75
Третьяков
44
Банада
21
Безбородько
3-1-1-3-1
13
Бандура
2
Гагун
67
29
Белый
9
Мартынюк
5
Федорчук
10
Бойчук
10
Русин
70
Климчук
15
75
Третьяков
20
Задерака
20
Задерака
75
Третьяков
7
Лучкевич
7
Шастал
7
Шастал
7
Лучкевич
21
Безбородько
17
Ситало
17
Ситало
21
Безбородько
9
Мартынюк
23
Копина
23
Копина
9
Мартынюк
15
9
Кухаревич
9
Кухаревич
15
Остались в запасе
Александрия
Рух
9
Денис Устименко
ЦФ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
80
Roman Mysak
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
11
Василь Рунич
ЛВ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Иван Федик
Остались в запасе
9
Денис Устименко
ЦФ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
0
E. Gliha
ЦФ
9
Svyatoslav Kozlovskiy
ЦФ
11
Василь Рунич
ЛВ
10
Остап Притула
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Александрия - Рух
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
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