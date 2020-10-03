Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Львов
Рух - Львов: обзор матча 03 октября 2020
Рух
03.10.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Львов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рух - Львов
90'
+2
Замена
Р. Сабино
️️️️
I. Koshman
Замена
Б. Бойчук
️️️️
М. Мысык
60'
Желтая карточка
I. Duts (o.g.)
50'
46'
Замена
Я. Богунов
️️️️
М. Грисьо
Замена
М. Стаменкович
️️️️
А. Кухарук
38'
Красная карточка
V. Paramonov
34'
Желтая карточка
М. Мысык
32'
8'
Желтая карточка
М. Грисьо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
13
Александр Бандура
ВР
67
Vadym Paramonov
ЦЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
9
Ярослав Мартынюк
ОП
25
Иван Брикнер
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
0
E. Gliha
ЦФ
0
I. Duts (o.g.)
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Иван Федик
Львов
12
Орест Костик
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
11
Михкель Айнсалу
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
89
Чина
ПВ
11
Максим Грисьо
ПВ
99
Maroine Mihoubi
ЦФ
4
Maks Juraj Čelić
ЦФ
0
I. Koshman
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Рух
13
Милош Стаменкович
ЦЗ
29
Максим Белый
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
10
Ростислав Русин
АП
10
Богдан Бойчук
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
15
D. Kondrakov
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
8
Фран Сирьяк
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
5
Рафаэл Сабино
ЦП
15
Назарий Ныч
ЦФ
1-1-3-2-3
13
Бандура
67
9
Мартынюк
25
Брикнер
88
Кухарук
5
Федорчук
70
Климчук
33
Мысык
9
Кухаревич
0
0
1-2-2-4
12
Костик
5
Кравчук
11
Айнсалу
22
Клименчук
11
Грисьо
89
Чина
9
Казлаускас
0
4
99
88
Кухарук
13
Стаменкович
13
Стаменкович
88
Кухарук
33
Мысык
10
Бойчук
10
Бойчук
33
Мысык
11
Грисьо
11
Богунов
11
Богунов
11
Грисьо
0
5
Сабино
5
Сабино
0
15
Ныч
15
Ныч
Остались в запасе
Рух
Львов
80
Roman Mysak
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
29
Максим Белый
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
15
D. Kondrakov
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
10
Ростислав Русин
АП
Главный тренер
Иван Федик
8
Фран Сирьяк
ЦП
94
Герман Пеньков
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
Остались в запасе
80
Roman Mysak
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
29
Максим Белый
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
15
D. Kondrakov
ЦФ
0
I. Boychuk
ЦФ
10
Ростислав Русин
АП
Остались в запасе
8
Фран Сирьяк
ЦП
94
Герман Пеньков
ВР
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
Главный тренер
Иван Федик
Статистика матча Рух - Львов
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Скиф
Новости команд
Все
Рух
Львов
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
Мать запретила эстонскому футболисту играть в украинских клубах
2024.08.07 14:00
2
Экс-вратарь «Уфы» Сарнавский отразил в УПЛ семь пенальти из 11
2020.03.20 23:20
1
Федецкий: «Клуб из Москвы предлагал 2 млн евро. Думали, я раздвину ножки и рвану»
2019.04.09 11:48
54
УПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Зарю», в матче одно удаление
2018.09.16 22:24
1
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+