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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
КИ Клаксвик - Слован
КИ Клаксвик - Слован: онлайн-трансляция 21 августа 2020
КИ Клаксвик
21.08.2020, пятница, 21:00
Лига чемпионов, 1 раунд
3 : 0
Тех. поражение
Слован
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча КИ Клаксвик - Слован
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 27 тур
КИ Клаксвик
0 : 0
31.10.2026
Викингур
Фареры. Премьер-лига, 26 тур
Б36 Торсхавн
0 : 3
25.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 25 тур
КИ Клаксвик
0 : 1
18.10.2026
Б68 Тофтир
Фареры. Премьер-лига, 24 тур
ХБ Торсхавн
0 : 3
11.10.2026
КИ Клаксвик
Фареры. Премьер-лига, 23 тур
КИ Клаксвик
2 : 2
18.09.2026
Скала
Слован
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 3 тур
Тренчин
0 : 2
28.10.2026
Слован
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