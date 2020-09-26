Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Сарпсборг 08
Стремсгодсет - Сарпсборг 08: обзор матча 26 сентября 2020
Стремсгодсет
26.09.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
0 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Сарпсборг 08
81'
Замена
М. Офкир
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
80'
Замена
А. Тветер
️️️️
Т. Хайнц
72'
Замена
J. Adeoti
️️️️
Й. Хорн
49'
Желтая карточка
М. Дюрестам
46'
Замена
Г. Ветти
️️️️
Й. Солтведт
Замена
М. Мава
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
46'
Замена
K. Tokstad
️️️️
Х. Стеневик
46'
Желтая карточка
Д. Ипалибо
45'
38'
Замена
Г. Молинс
️️️️
M. Abdellaoue
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
25
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Сарпсборг 08
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
10
Гильермо Молинс
ЦФ
2-1-1-2-4
16
Михра
26
Вильсвик
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
25
Ингимундарсон
18
Стеневик
23
15
Салвесен
20
Майгаард
18
4-3-4
6
Дюрестам
4
Утвик
3
Хорн
3
Наэсс
14
Хайнц
10
Линдсет
17
Солтведт
5
7
21
91
18
Стеневик
11
11
18
Стеневик
25
Ингимундарсон
14
Мава
14
Мава
25
Ингимундарсон
3
Хорн
17
17
3
Хорн
17
Солтведт
18
Ветти
18
Ветти
17
Солтведт
7
11
Офкир
11
Офкир
7
14
Хайнц
9
Тветер
9
Тветер
14
Хайнц
21
10
Молинс
10
Молинс
21
Остались в запасе
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ВР
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
8
Крешник Красники
ЦП
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
40
Мортен Саэтра
ВР
Остались в запасе
12
Simon Thomas
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Стремсгодсет - Сарпсборг 08
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
Новости команд
Все
Стремсгодсет
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+