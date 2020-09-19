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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Мольде
Волеренга - Мольде: обзор матча 19 сентября 2020
Волеренга
19.09.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
2 : 1
Завершен
Мольде
21'
В. Кьяртанссон
83'
А. Доннум
90+5'
Г. Уинго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Мольде
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
Г. Уинго
86'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Э. Хуссэйн
86'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
ГОЛ! 2:0!
А. Доннум
Пас отдал
Б. Финне
83'
Замена
M. VilhjÃ¡lmsson
️️️️
О. Сахрауи
79'
Замена
Б. Финне
️️️️
В. Кьяртанссон
79'
Замена
Ф. Майре
️️️️
К. Борхгревинк
66'
60'
Замена
М. Болли
️️️️
Э. Андерсен
Замена
Х. Шала
️️️️
М. Леквен
60'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
58'
51'
Замена
Г. Уинго
️️️️
Т. Кристенсен
Пенальти не реализован!
В. Кьяртанссон
49'
48'
Красная карточка
Й. Китолано
46'
Замена
М. Эллингсен
️️️️
М. Бьорнбак
24'
Желтая карточка
Э. Андерсен
ГОЛ! 1:0!
В. Кьяртанссон
Пас отдал
К. Борхгревинк
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
16
Хенрик Бьордал
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
23
Магнус Эйкрем
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
5
Эйрик Хестад
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-4-1-2
1
Классон
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
9
Йенсен
6
Леквен
15
Доннум
16
Бьордал
11
Сахрауи
9
Кьяртанссон
4
4-1-2-2-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Синюан
15
Бьорнбак
25
Китолано
14
Эушнес
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
23
Андерсен
17
Брюнхильдсен
10
Омойджуанфо
6
Леквен
9
Шала
9
Шала
6
Леквен
2
Борхгревинк
7
Майре
7
Майре
2
Борхгревинк
9
Кьяртанссон
11
Финне
11
Финне
9
Кьяртанссон
11
Сахрауи
27
27
11
Сахрауи
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
6
Эллингсен
15
Бьорнбак
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
10
Кристенсен
2
Уинго
2
Уинго
10
Кристенсен
8
Хуссэйн
5
Хестад
5
Хестад
8
Хуссэйн
23
Андерсен
14
Болли
14
Болли
23
Андерсен
Остались в запасе
Волеренга
Мольде
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
90
Леке Джеймс
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
23
Магнус Эйкрем
АП
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Остались в запасе
90
Леке Джеймс
ЦФ
1
Алекс Кранинкс
ВР
23
Магнус Эйкрем
АП
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Волеренга - Мольде
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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