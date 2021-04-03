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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 03 апреля 2021
Вольфсбург
03.04.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Кельн
69'
Й. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Кайнц
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
К. Шлагер
90'
+3
81'
Замена
М. Майер
️️️️
О. Дуда
81'
Замена
Э. Деннис
️️️️
М. Вольф
75'
Замена
Ф. Кайнц
️️️️
Н. Каттербах
75'
Замена
С. Андерссон
️️️️
Й. Хектор
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
73'
ГОЛ! 1:0!
Й. Брекало
Пас отдал
В. Вегхорст
69'
66'
Замена
Э. Реджбечай
️️️️
Д. Дрекслер
Желтая карточка
Я. Герхардт
64'
Замена
М. Филипп
️️️️
Д. Руссийон
62'
Желтая карточка
К. Мбабу
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
21
Ксавер Шлагер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
24
Доминик Дрекслер
АП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Салих Озкан
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
43
Мбабу
21
Шлагер
31
Герхардт
27
Арнольд
7
Брекало
9
Вегхорст
3-3-3
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
22
Мере
3
Эхизибуе
6
Скири
3
Каттербах
8
Дуда
24
Дрекслер
4
Якобс
21
Шлагер
23
Гилявоги
23
Гилявоги
21
Шлагер
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
21
Руссийон
26
Филипп
26
Филипп
21
Руссийон
24
Дрекслер
37
Реджбечай
37
Реджбечай
24
Дрекслер
8
Дуда
7
Майер
7
Майер
8
Дуда
3
Каттербах
11
Кайнц
11
Кайнц
3
Каттербах
14
Хектор
20
Андерссон
20
Андерссон
14
Хектор
27
Вольф
17
Деннис
17
Деннис
27
Вольф
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
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