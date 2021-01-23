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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Вольфсбург
Байер - Вольфсбург: обзор матча 23 января 2021
Байер
23.01.2021, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
35'
Б. Баку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Вольфсбург
90'
+3
Желтая карточка
К. Кастелс
Желтая карточка
Л. Аларио
90'
+2
83'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
Б. Баку
Замена
Венделл
️️️️
Ю. Баумгартлингер
81'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Н. Амири
74'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
74'
Замена
К. Беллараби
️️️️
Д. Та
74'
61'
Замена
Й. Брекало
️️️️
Р. Штеффен
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Л. Бендер
46'
35'
ГОЛ! 0:1!
Б. Баку
Пас отдал
Р. Штеффен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
27
Лукас Аларио
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Бартош Бялек
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
24
Синкгравен
4
Та
12
Тапсоба
8
Бендер
10
Амири
20
Арангис
19
Диаби
7
Вирц
17
Бэйли
27
Аларио
3-2-3-1-1
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
43
Мбабу
6
Отавио
27
Арнольд
21
Шлагер
31
Герхардт
11
Штеффен
9
Вегхорст
Баумгартлингер
18
Венделл
18
Венделл
Баумгартлингер
8
Бендер
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
8
Бендер
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
10
Амири
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Амири
4
Та
38
Беллараби
38
Беллараби
4
Та
11
Штеффен
7
Брекало
7
Брекало
11
Штеффен
17
Баку
23
Гилявоги
23
Гилявоги
17
Баку
Остались в запасе
Байер
Вольфсбург
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
9
Эмрехан Гедикли
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Байер - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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