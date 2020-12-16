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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Вольфсбург
Бавария - Вольфсбург: обзор матча 16 декабря 2020
Бавария
16.12.2020, среда, 22:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Вольфсбург
45+1'
Р. Левандовски
50'
Р. Левандовски
5'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Вольфсбург
Желтая карточка
К. Коман
90'
Замена
Д. Коста
️️️️
Л. Сане
90'
86'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
М. Филипп
86'
Замена
П. Отавио
️️️️
Д. Руссийон
Желтая карточка
Л. Сане
84'
78'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Понграчич
70'
Замена
Б. Бялек
️️️️
Б. Баку
Замена
М. Рока
️️️️
К. Толиссо
70'
70'
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
70'
Желтая карточка
С. Гнабри
69'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
50'
ГОЛ! 1:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Коман
45'
+1
34'
Желтая карточка
М. Арнольд
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Филипп
Пас отдал
К. Мбабу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
21
Эрнандес
17
Боатенг
5
Алаба
25
Зюле
8
Толиссо
21
Коман
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-2-1-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
5
Понграчич
43
Мбабу
21
Руссийон
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
9
Вегхорст
26
Филипп
8
Толиссо
21
Рока
21
Рока
8
Толиссо
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
10
Сане
11
Коста
11
Коста
10
Сане
21
Руссийон
6
Отавио
6
Отавио
21
Руссийон
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
17
Баку
21
Бялек
21
Бялек
17
Баку
5
Понграчич
23
Гилявоги
23
Гилявоги
5
Понграчич
26
Филипп
10
Гинчек
10
Гинчек
26
Филипп
Остались в запасе
Бавария
Вольфсбург
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
1
Александр Нюбель
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Остались в запасе
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
12
Павао Перван
ВР
31
Янник Герхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Бавария - Вольфсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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