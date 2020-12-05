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Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 05 декабря 2020
Кельн
05.12.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
18'
Я. Тильманн
43'
О. Дуда
29'
М. Арнольд
47'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
90'
+1
Желтая карточка
П. Отавио
90'
Замена
О. Мармуш
️️️️
Р. Штеффен
Замена
Б. Шмитц
️️️️
М. Вольф
88'
Замена
С. Андерссон
️️️️
Э. Реджбечай
88'
76'
Замена
П. Отавио
️️️️
Д. Руссийон
68'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
М. Филипп
47'
ГОЛ! 2:2!
В. Вегхорст
Пас отдал
Р. Штеффен
ГОЛ! 2:1!
О. Дуда
Пас отдал
Э. Реджбечай
43'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
С. Озкан
39'
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Арнольд
ГОЛ! 1:0!
Я. Тильманн
Пас отдал
С. Озкан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Бартош Бялек
ЦФ
22
Омар Мармуш
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
4-1-2-3
1
Хорн
38
Хорн
33
Борнау
6
Кестич
27
Вольф
6
Скири
37
Реджбечай
6
Озкан
4
Якобс
8
Дуда
29
Тильманн
4-2-2-2
1
Кастелс
17
Баку
5
Лакруа
25
Брукс
21
Руссийон
27
Арнольд
21
Шлагер
11
Штеффен
7
Брекало
26
Филипп
9
Вегхорст
6
Озкан
24
Дрекслер
24
Дрекслер
6
Озкан
27
Вольф
22
Шмитц
22
Шмитц
27
Вольф
37
Реджбечай
20
Андерссон
20
Андерссон
37
Реджбечай
21
Руссийон
6
Отавио
6
Отавио
21
Руссийон
11
Штеффен
22
Мармуш
22
Мармуш
11
Штеффен
26
Филипп
10
Гинчек
10
Гинчек
26
Филипп
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
21
Бартош Бялек
ЦФ
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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