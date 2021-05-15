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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Богемианс 1905
Словацко - Богемианс 1905: обзор матча 15 мая 2021
Словацко
15.05.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс 1905
10'
М. Хавлик
25'
В. Левин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Богемианс 1905
90'
+3
Замена
D. Kosek
️️️️
J. Vondra
90'
+3
Замена
К. Вацек
️️️️
Р. Квет
85'
Желтая карточка
H. Jan Bačkovský
83'
Замена
I. Keita
️️️️
М. Пулькраб
83'
Замена
V. Novak
️️️️
П. Хронек
Желтая карточка
Л. Садилек
81'
78'
Замена
P. Osmancik
️️️️
Д. Пушкач
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Петржела
77'
Замена
Я. Климент
️️️️
Р. Сисилия
73'
Замена
П. Шимко
️️️️
Д. Маречек
73'
Замена
В. Юрецка
️️️️
J. Navratil
72'
25'
ГОЛ! 1:1!
В. Левин
ГОЛ! 1:0!
М. Хавлик
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
3
Михал Кадлец
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
30
Давид Пушкач
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Богемианс 1905
27
Адам Кадлец
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
16
D. Kosek
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
3-5-1-2
3
Кадлец
6
Хофманн
27
Томич
28
Даничек
30
37
Маречек
11
Петржела
18
Садилек
20
Хавлик
22
Сисилия
91
3-5-3
18
0
16
30
Пушкач
88
Левин
16
Квет
15
Хронек
16
10
Пулькраб
59
22
22
Сисилия
9
Климент
9
Климент
22
Сисилия
37
Маречек
4
Шимко
4
Шимко
37
Маречек
11
Петржела
21
Кохут
21
Кохут
11
Петржела
30
15
Юрецка
15
Юрецка
30
15
Хронек
11
11
15
Хронек
22
16
16
22
30
Пушкач
12
12
30
Пушкач
16
Квет
7
Вацек
7
Вацек
16
Квет
10
Пулькраб
18
18
10
Пулькраб
Остались в запасе
Словацко
Богемианс 1905
25
Vit Nemrava
ВР
0
J. Divisek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
27
Адам Кадлец
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
25
Vit Nemrava
ВР
0
J. Divisek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
Остались в запасе
27
Адам Кадлец
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Словацко - Богемианс 1905
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Словацко
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