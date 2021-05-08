Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Млада Болеслав
Зброевка - Млада Болеслав: обзор матча 08 мая 2021
Зброевка
08.05.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 31 тур
2 : 3
Завершен
Млада Болеслав
49'
Л. Перница (П)
74'
J. Prichystal
6'
В. Дрчал
38'
Д. Дудера
47'
В. Дрчал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Млада Болеслав
90'
+2
Желтая карточка
Р. Ржезник
Замена
L. Endl
️️️️
O. Pachlopnik
75'
ГОЛ! 2:3!
J. Prichystal
Пас отдал
Я. Гладик
74'
Желтая карточка
O. Pachlopnik
73'
73'
Замена
И. Клима
️️️️
В. Дрчал
Замена
D. Bariš
️️️️
R. Reiter
71'
56'
Замена
D. Preisler
️️️️
Я. Клима
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Перница
49'
47'
ГОЛ! 0:3!
В. Дрчал
Замена
J. Prichystal
️️️️
A. Fousek
46'
Замена
J. Moravec
️️️️
P. Dreksa
46'
Желтая карточка
P. Dreksa
45'
+2
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Дудера
25'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
Желтая карточка
J. Sedlak
21'
6'
ГОЛ! 0:1!
В. Дрчал
Пас отдал
Д. Дудера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
0
J. Texl
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
12
Martin Berkovec
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Зброевка
0
J. Moravec
ЦП
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Млада Болеслав
5
Алексей Татаев
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
0
Ladislav Dufek
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
2-1-1-5
0
4
Перница
7
14
Гладик
0
0
4
16
30
3-4-3
33
28
14
Ржезник
39
Клима
17
Жмрхаль
23
Дудера
32
Будински
11
Данчак
17
Дрчал
18
Ладра
0
7
27
27
7
0
15
15
0
30
44
44
30
1
0
0
1
39
Клима
27
27
39
Клима
18
Ладра
9
9
18
Ладра
17
Дрчал
23
Клима
23
Клима
17
Дрчал
Остались в запасе
Зброевка
Млада Болеслав
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
25
Lukas Krystufek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
0
Ladislav Dufek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Зброевка - Млада Болеслав
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
Все
Зброевка
Млада Болеслав
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+