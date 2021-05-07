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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Теплице
Яблонец - Теплице: обзор матча 07 мая 2021
Яблонец
07.05.2021, пятница, 19:00
Чехия. Синот Лига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Теплице
3'
М. Долежал
40'
М. Долежал
48'
В. Кубишта
72'
М. Долежал
60'
Р. Юкл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Теплице
86'
Желтая карточка
A. Hycka
Замена
Я. Храмоста
️️️️
М. Долежал
84'
Замена
Т. Смейкал
️️️️
Я. Поважанец
84'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
В. Кубишта
84'
82'
Желтая карточка
O. Mazuch
82'
Замена
Д. Трубац
️️️️
P. Moulis
ГОЛ! 4:1!
М. Долежал
72'
62'
Замена
M. Macej
️️️️
В. Вукадинович
60'
ГОЛ! 3:1!
Р. Юкл
Пас отдал
T. Vondrasek
Замена
В. Пиларж
️️️️
Д. Плестил
54'
ГОЛ! 3:0!
В. Кубишта
48'
47'
Желтая карточка
T. Vondrasek
ГОЛ! 2:0!
М. Долежал
Пас отдал
В. Йовович
40'
Замена
R. Hruby
️️️️
И. Шранц
20'
ГОЛ! 1:0!
М. Долежал
Пас отдал
Д. Плестил
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
39
Jakub Podaný
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
R. Hruby
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
0
M. Macej
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
2-5-1-3
30
Зелены
16
Кроб
27
Кубишта
7
Плестил
3
Хюбшман
7
Поважанец
23
Штепанек
8
Йовович
26
Шранц
15
Долежал
1
Гануш
3-2-2-4
22
3
17
32
Габриэль
0
19
Юкл
23
Маречек
30
77
Вукадинович
26
10
27
Кубишта
4
Мартинец
4
Мартинец
27
Кубишта
7
Поважанец
24
Смейкал
24
Смейкал
7
Поважанец
7
Плестил
11
Пиларж
11
Пиларж
7
Плестил
26
Шранц
8
8
26
Шранц
15
Долежал
19
Храмоста
19
Храмоста
15
Долежал
77
Вукадинович
0
0
77
Вукадинович
10
27
Трубац
27
Трубац
10
Остались в запасе
Яблонец
Теплице
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
35
M. Radosta
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
39
Jakub Podaný
ЦЗ
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Остались в запасе
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
35
M. Radosta
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Яблонец - Теплице
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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