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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Теплице
Зброевка - Теплице: обзор матча 25 апреля 2021
Зброевка
25.04.2021, воскресенье, 15:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Теплице
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Теплице
90'
+3
Желтая карточка
T. Grigar
90'
Желтая карточка
O. Mazuch
86'
Замена
T. Vondrasek
️️️️
В. Вукадинович
Замена
D. Bariš
️️️️
P. Stepanovsky
75'
Замена
J. Sedlak
️️️️
A. Cermak
75'
70'
Желтая карточка
L. Kodad
Замена
J. Texl
️️️️
R. Reiter
69'
65'
Желтая карточка
Р. Юкл
Замена
A. Fousek
️️️️
А. Русек
61'
Желтая карточка
А. Русек
55'
54'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
P. Zitny
45'
+1
Замена
O. Mazuch
️️️️
M. Radosta
43'
Красная карточка
Ш. Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
4
Людек Перница
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
9
Антонин Русек
ЦФ
12
Martin Berkovec
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
Теплице
32
Шимон Габриэль
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Зброевка
5
Зоран Гайич
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
16
J. Sedlak
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
30
A. Fousek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
0
A. Ljevakovic
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
31
Jan Plachý
ЦФ
1-2-1-5
4
Перница
7
0
14
Гладик
4
0
0
0
1
4-3-4
35
22
0
32
Габриэль
19
Юкл
23
Маречек
29
30
26
77
Вукадинович
3
0
16
16
0
0
27
27
0
9
Русек
30
30
9
Русек
7
0
0
7
29
8
Фортельный
8
Фортельный
29
77
Вукадинович
17
17
77
Вукадинович
35
3
3
35
Остались в запасе
Зброевка
Теплице
59
Jiri Floder
ЦФ
5
Зоран Гайич
ЦЗ
11
Даниэл Фила
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
31
Jan Plachý
ЦФ
0
A. Ljevakovic
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
59
Jiri Floder
ЦФ
5
Зоран Гайич
ЦЗ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Остались в запасе
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
31
Jan Plachý
ЦФ
0
A. Ljevakovic
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Зброевка - Теплице
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Зброевка
Теплице
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
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2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
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