Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Виктория
Теплице - Виктория: обзор матча 21 апреля 2021
Теплице
21.04.2021, среда, 16:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
61'
Ф. Каша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Виктория
88'
Замена
L. Matejka
️️️️
П. Шулц
88'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
Желтая карточка
P. Moulis
86'
83'
Желтая карточка
М. Гавел
Замена
R. Droehnle
️️️️
P. Zitny
81'
76'
Замена
О. Михалик
️️️️
Я. Копиц
75'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Š. Falta
Замена
L. Kodad
️️️️
M. Radosta
71'
61'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Каша
Пас отдал
Л. Калвах
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
T. Kucera
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
0
T. Horava
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Теплице
0
A. Ljevakovic
ЦП
4
Ruben Droehnle
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
0
Daniel Kovac
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Виктория
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
3-4-4
0
22
35
19
Юкл
23
Маречек
29
0
21
26
10
77
Вукадинович
3-2-4-1
36
Станек
24
Гавел
14
Брабец
20
25
Каша
11
Хибс
0
23
Калвах
10
Копиц
10
Шулц
9
29
4
4
29
35
3
3
35
0
0
0
0
10
Шулц
12
12
10
Шулц
20
50
Ба Луа
50
Ба Луа
20
10
Копиц
17
Михалик
17
Михалик
10
Копиц
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
Остались в запасе
Теплице
Виктория
0
Daniel Kovac
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
0
Daniel Kovac
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Остались в запасе
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Теплице - Виктория
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
На Стинадлех
Новости команд
Все
Теплице
Виктория
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+