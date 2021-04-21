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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Фастав
Славия - Фастав: обзор матча 21 апреля 2021
Славия
21.04.2021, среда, 20:30
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Фастав
29'
Н. Станчу
50'
Я. Кухта
7'
Р. Поточны (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Фастав
87'
Замена
Д. Яношек
️️️️
M. Hlinka
Замена
О. Дорли
️️️️
Я. Кухта
81'
80'
Замена
R. Matejov
️️️️
Р. Поточны
79'
Замена
Я. Янецки
️️️️
Л. Враштил
Замена
Я. Громада
️️️️
Н. Станчу
74'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
Т. Качараба
74'
70'
Замена
Л. Джаво
️️️️
Y. Drame
Желтая карточка
Т. Качараба
65'
Замена
Т. Голеш
️️️️
И. Траоре
64'
63'
Желтая карточка
Л. Враштил
ГОЛ! 2:1!
Я. Кухта
50'
Замена
П. Шевчик
️️️️
С. Тецл
46'
ГОЛ! 1:1!
Н. Станчу
Пас отдал
С. Тецл
29'
7'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Поточны
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Ян Кухта
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
7
Михал Беран
АП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
4-3-1-2
1
Колар
26
Боржил
15
Кудела
33
Качараба
4
Зима
10
Станчу
12
Траоре
8
Масопуст
17
Провод
11
Тецл
7
Кухта
4-2-5
26
Прохазка
88
2
19
Враштил
18
Чедидла
7
Чантуришвили
17
15
Фантис
91
Поточны
88
Пожнар
27
12
Траоре
3
Голеш
3
Голеш
12
Траоре
7
Кухта
19
Дорли
19
Дорли
7
Кухта
10
Станчу
14
Громада
14
Громада
10
Станчу
11
Тецл
23
Шевчик
23
Шевчик
11
Тецл
33
Качараба
10
ван Бурен
10
ван Бурен
33
Качараба
91
Поточны
16
16
91
Поточны
19
Враштил
68
Янецки
68
Янецки
19
Враштил
88
39
Яношек
39
Яношек
88
27
44
Джаво
44
Джаво
27
Остались в запасе
Славия
Фастав
31
Пржемисл Коварж
ВР
7
Михал Беран
АП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
7
Михал Беран
АП
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Славия - Фастав
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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