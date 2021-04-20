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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Сигма
Динамо - Сигма: обзор матча 20 апреля 2021
Динамо
20.04.2021, вторник, 16:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Сигма
11'
Л. Гавел
63'
P. Gonzalez (П)
80'
К. Данек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Сигма
84'
Замена
J. Sterba
️️️️
М. Хытил
Замена
Д. Диоп
️️️️
K. Meszaros
82'
80'
ГОЛ! 1:2!
К. Данек
Желтая карточка
M. Mrsic
79'
Желтая карточка
P. Javorek
77'
71'
Замена
К. Данек
️️️️
V. Benes
Желтая карточка
K. Meszaros
68'
63'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
P. Gonzalez
46'
Замена
P. Zifcak
️️️️
P. Slamena
ГОЛ! 1:0!
Л. Гавел
Пас отдал
Б. Чолич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
9
Матей Валента
АП
0
J. Vais
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
93
P. Gonzalez
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
30
Jakub Kousal
ЦФ
77
Даме Диоп
ЦФ
23
Michal Nemecek
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Сигма
15
Jan Sterba
ЦЗ
10
Кристоф Данек
ЦП
23
Ярослав Михалик
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
17
Dominik Radić
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
3-2-1-4
42
Ворел
12
Чолич
5
5
Гавел
0
0
9
Валента
0
11
Бранднер
0
3
2-5-1-1
44
Мачик
21
Змозла
32
13
Хытил
8
Гоушка
22
19
22
Пулоло
93
0
0
77
Диоп
77
Диоп
0
10
Гавелка
10
Гавелка
0
11
11
0
13
Хытил
15
15
13
Хытил
32
10
Данек
10
Данек
32
Остались в запасе
Динамо
Сигма
30
Jakub Kousal
ЦФ
23
Michal Nemecek
ЦФ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
17
Dominik Radić
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
23
Ярослав Михалик
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
30
Jakub Kousal
ЦФ
23
Michal Nemecek
ЦФ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
J. Kladrubsky
ЦП
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
Остались в запасе
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
17
Dominik Radić
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
23
Ярослав Михалик
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Динамо - Сигма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
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