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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Словацко
Спарта - Словацко: обзор матча 18 апреля 2021
Спарта
18.04.2021, воскресенье, 19:30
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Словацко
70'
Т. Виснер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Словацко
Желтая карточка
М. Полидар
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Соучек
90'
+2
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
85'
82'
Замена
J. Rezek
️️️️
М. Петржела
82'
Замена
П. Шимко
️️️️
J. Divisek
75'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
М. Кохут
71'
Замена
М. Томич
️️️️
В. Юрецка
ГОЛ! 1:0!
Т. Виснер
Пас отдал
С. Плавсич
70'
Желтая карточка
М. Витик
68'
Замена
Т. Виснер
️️️️
Д. Моберг-Карлссон
63'
Замена
С. Плавсич
️️️️
Л. Крейчи
63'
53'
Желтая карточка
Я. Климент
Замена
Ф. Соучек
️️️️
О. Челустка
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
4-3-2
1
Ницэ
3
Витик
33
Челустка
21
Полидар
61
Сачек
7
Крейчи
8
Павелка
9
Докал
10
Моберг-Карлссон
10
Гложек
2-5-1-2
25
6
Хофманн
3
Кадлец
20
Хавлик
11
Петржела
21
Кохут
23
Рейнберк
18
Садилек
0
15
Юрецка
9
Климент
10
Моберг-Карлссон
28
Виснер
28
Виснер
10
Моберг-Карлссон
7
Крейчи
95
Плавсич
95
Плавсич
7
Крейчи
33
Челустка
10
Соучек
10
Соучек
33
Челустка
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
15
Юрецка
27
Томич
27
Томич
15
Юрецка
11
Петржела
24
24
11
Петржела
0
4
Шимко
4
Шимко
0
21
Кохут
28
Кубала
28
Кубала
21
Кохут
Остались в запасе
Спарта
Словацко
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
17
Мартин Минчев
ЦП
29
Милан Хеча
ВР
10
Михал Травник
ЦП
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Спарта - Словацко
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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