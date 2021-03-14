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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Славия
Млада Болеслав - Славия: обзор матча 14 марта 2021
Млада Болеслав
14.03.2021, воскресенье, 20:30
Чехия. Синот Лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Славия
27'
Н. Станчу
40'
Н. Станчу
82'
А. Юсуф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Млада Болеслав - Славия
86'
Замена
Д. Висински
️️️️
А. Сима
82'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Юсуф
Замена
Я. Фулнек
️️️️
J. Skalák
82'
79'
Замена
А. Юсуф
️️️️
С. Тецл
79'
Замена
Т. Голеш
️️️️
Н. Станчу
78'
Замена
А. Бах
️️️️
Л. Провод
Замена
M. Jirasek
️️️️
М. Матейовски
71'
Замена
️️️️
D. Masek
71'
Замена
Т. Ладра
️️️️
Я. Жмрхаль
71'
Замена
Р. Ржезник
️️️️
А. Крапка
71'
70'
Замена
О. Лингр
️️️️
М. ван Бурен
68'
Желтая карточка
А. Сима
Желтая карточка
M. Skoda
55'
Желтая карточка
М. Матейовски
52'
51'
Желтая карточка
Я. Боржил
40'
ГОЛ! 0:2!
Н. Станчу
Пас отдал
А. Сима
27'
ГОЛ! 0:1!
Н. Станчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
27
Dominik Preisler
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
19
Абдалла Сима
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Млада Болеслав
14
Радим Ржезник
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
0
M. Jirasek
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Славия
20
Матиас Вагнер
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
32
Ондржей Лингр
ЦП
9
Денис Висински
АП
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
2-5-3
33
39
Крапка
28
11
Данчак
17
Жмрхаль
23
Дудера
9
8
Матейовски
6
0
27
3-1-2-2-2
1
Колар
15
Дели
15
Кудела
26
Боржил
14
Громада
8
Масопуст
10
Станчу
19
Сима
17
Провод
10
ван Бурен
11
Тецл
39
Крапка
14
Ржезник
14
Ржезник
39
Крапка
8
Матейовски
0
0
8
Матейовски
9
22
Фулнек
22
Фулнек
9
17
Жмрхаль
18
Ладра
18
Ладра
17
Жмрхаль
11
Тецл
9
Юсуф
9
Юсуф
11
Тецл
17
Провод
18
Бах
18
Бах
17
Провод
10
Станчу
3
Голеш
3
Голеш
10
Станчу
10
ван Бурен
32
Лингр
32
Лингр
10
ван Бурен
19
Сима
9
Висински
9
Висински
19
Сима
Остались в запасе
Млада Болеслав
Славия
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Якуб Клима
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
20
Матиас Вагнер
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
99
Petr Mikulec
ЦФ
39
Якуб Клима
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
Остались в запасе
20
Матиас Вагнер
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Млада Болеслав - Славия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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