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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Сигма
Виктория - Сигма: обзор матча 06 марта 2021
Виктория
06.03.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Сигма
56'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Сигма
90'
+3
Желтая карточка
М. Хытил
Желтая карточка
Š. Falta
90'
Замена
З. Ондрашек
️️️️
J. David Beauguel
87'
85'
Замена
P. Slamena
️️️️
Р. Брейте
Желтая карточка
D. Limberský
84'
76'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
М. Гала
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Ба Луа
72'
68'
Замена
J. Yunis
️️️️
Д. Гоушка
Замена
П. Шулц
️️️️
А. Чермак
58'
ГОЛ! 1:0!
J. David Beauguel
Пас отдал
Š. Falta
56'
Желтая карточка
Ф. Каша
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
7
Радим Брейте
ВР
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
19
Ян Коваржик
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
4
Vaclav Mika
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
3-2-3-2
36
Станек
14
Брабец
24
Гавел
20
8
25
Каша
23
Калвах
20
Буха
47
Чермак
9
50
Ба Луа
3-5-1
30
Мандоус
4
Хубник
21
Змозла
17
Гала
22
Пулоло
19
93
10
Данек
13
Хытил
8
Гоушка
47
Чермак
10
Шулц
10
Шулц
47
Чермак
9
13
Ондрашек
13
Ондрашек
9
50
Ба Луа
17
Михалик
17
Михалик
50
Ба Луа
7
Брейте
0
0
7
Брейте
17
Гала
23
23
17
Гала
8
Гоушка
10
10
8
Гоушка
Остались в запасе
Виктория
Сигма
4
Vaclav Mika
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
44
Матуш Мачик
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
4
Vaclav Mika
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Виктория - Сигма
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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