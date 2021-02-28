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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Славия
Словацко - Славия: обзор матча 28 февраля 2021
Словацко
28.02.2021, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
2 : 3
Завершен
Славия
11'
Л. Садилек
45+2'
М. Кадлец
36'
Н. Станчу (П)
72'
Н. Станчу
81'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Славия
90'
+3
Желтая карточка
О. Кудела
Желтая карточка
Ф. Кубала
90'
+1
90'
Замена
Я. Громада
️️️️
П. Олаинка
85'
Замена
О. Кудела
️️️️
Н. Станчу
Замена
Ф. Кубала
️️️️
М. Петржела
83'
Замена
J. Divisek
️️️️
В. Юрецка
83'
82'
Желтая карточка
О. Лингр
81'
ГОЛ! 2:3!
О. Лингр
Пас отдал
Я. Боржил
72'
ГОЛ! 2:2!
Н. Станчу
Желтая карточка
М. Кадлец
71'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
М. Кохут
68'
Желтая карточка
М. Петржела
63'
63'
Замена
Т. Качараба
️️️️
Д. Зима
63'
Замена
Л. Масопуст
️️️️
А. Бах
63'
Замена
О. Лингр
️️️️
Я. Кухта
54'
Желтая карточка
Я. Кухта
ГОЛ! 2:1!
М. Кадлец
Пас отдал
Я. Калабишка
45'
+2
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Станчу
ГОЛ! 1:0!
Л. Садилек
Пас отдал
М. Хавлик
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
10
Николае Станчу
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Словацко
4
Патрик Шимко
ЦЗ
0
J. Divisek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
2-5-2-1
25
6
Хофманн
3
Кадлец
20
Хавлик
11
Петржела
23
Рейнберк
91
Калабишка
18
Садилек
28
Даничек
21
Кохут
15
Юрецка
4-2-3-1
1
Колар
18
Бах
4
Зима
15
Дели
26
Боржил
10
Станчу
19
Дорли
19
Сима
99
Олаинка
17
Провод
7
Кухта
21
Кохут
22
Сисилия
22
Сисилия
21
Кохут
15
Юрецка
0
0
15
Юрецка
11
Петржела
28
Кубала
28
Кубала
11
Петржела
99
Олаинка
14
Громада
14
Громада
99
Олаинка
18
Бах
8
Масопуст
8
Масопуст
18
Бах
4
Зима
33
Качараба
33
Качараба
4
Зима
10
Станчу
15
Кудела
15
Кудела
10
Станчу
7
Кухта
32
Лингр
32
Лингр
7
Кухта
Остались в запасе
Словацко
Славия
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
31
Пржемисл Коварж
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
24
Jakub Rezek
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
Остались в запасе
31
Пржемисл Коварж
ВР
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Словацко - Славия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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