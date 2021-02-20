Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Зброевка
Сигма - Зброевка: обзор матча 20 февраля 2021
Сигма
20.02.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Зброевка
90+2'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Зброевка
ГОЛ! 1:0!
М. Хытил
90'
+2
Замена
Р. Хубник
️️️️
J. Yunis
84'
Замена
J. Yunis
️️️️
К. Данек
78'
Желтая карточка
Я. Михалик
77'
75'
Замена
T. Záhumenský
️️️️
P. Stepanovsky
74'
Желтая карточка
O. Pachlopnik
72'
Желтая карточка
P. Dreksa
67'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
D. Bariš
67'
Замена
J. Prichystal
️️️️
Я. Гладик
Замена
Я. Михалик
️️️️
М. Гала
64'
Замена
М. Неспор
️️️️
Р. Брейте
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
30
Алеш Мандоус
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
10
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
40
Martin Sustr
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
Сигма
44
Матуш Мачик
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
23
Ярослав Михалик
ЦП
26
Мартин Неспор
ЦФ
10
Jakub Yunis
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Зброевка
4
Jan Hlavica
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
1
Marek Vojtech
ЦФ
3-5-1
7
Брейте
32
21
Змозла
17
Гала
19
93
10
Данек
13
Хытил
22
22
Пулоло
2-1-1-5
15
Шурал
4
Перница
0
14
Гладик
16
1
0
0
27
7
Брейте
26
Неспор
26
Неспор
7
Брейте
4
Хубник
4
Хубник
17
Гала
23
Михалик
23
Михалик
17
Гала
10
Данек
10
10
10
Данек
0
44
44
0
27
0
0
27
14
Гладик
44
44
14
Гладик
Остались в запасе
Сигма
Зброевка
44
Матуш Мачик
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
1
Marek Vojtech
ЦФ
Остались в запасе
44
Матуш Мачик
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Остались в запасе
4
Jan Hlavica
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
1
Marek Vojtech
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Сигма - Зброевка
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Зброевка
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+