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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Спарта
Фастав - Спарта: обзор матча 20 февраля 2021
Фастав
20.02.2021, суббота, 18:30
Чехия. Синот Лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Спарта
20'
А. Карабец
36'
Д. Ганцко (П)
50'
Л. Козак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Спарта
90'
Замена
М. Полидар
️️️️
Л. Крейчи
90'
Замена
М. Ганоушек
️️️️
С. Плавсич
85'
Замена
O. Novotný
️️️️
Л. Козак
83'
Желтая карточка
Л. Крейчи
77'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
А. Карабец
67'
Желтая карточка
Л. Крейчи
Замена
P. Martinez
️️️️
Я. Янецки
64'
Замена
А. Фантис
️️️️
R. Matejov
64'
Желтая карточка
Л. Джаво
61'
60'
Желтая карточка
Л. Козак
55'
Желтая карточка
М. Витик
50'
ГОЛ! 0:3!
Л. Козак
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Hlinka
46'
36'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Ганцко
28'
Желтая карточка
Д. Павелка
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Карабец
Пас отдал
Л. Крейчи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Фастав
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
18
Martins Toutou
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
4-4-3
3
16
2
88
68
Янецки
44
Конде
18
Чедидла
39
Яношек
44
Джаво
88
Пожнар
17
4-4-1
1
Ницэ
28
Виснер
33
Челустка
17
Ганцко
3
Витик
95
Плавсич
8
Павелка
9
Карабец
7
Крейчи
18
Козак
88
27
27
88
68
Янецки
0
0
68
Янецки
16
15
Фантис
15
Фантис
16
18
Козак
42
42
18
Козак
95
Плавсич
23
Ганоушек
23
Ганоушек
95
Плавсич
7
Крейчи
21
Полидар
21
Полидар
7
Крейчи
9
Карабец
10
Соучек
10
Соучек
9
Карабец
Остались в запасе
Фастав
Спарта
28
Jakub Kolar
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
18
Martins Toutou
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Фастав - Спарта
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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