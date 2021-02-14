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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Динамо
Слован - Динамо: обзор матча 14 февраля 2021
Слован
14.02.2021, воскресенье, 16:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Динамо
Желтая карточка
М. Фукала
89'
88'
Замена
P. Novak
️️️️
M. Mrsic
87'
Вторая желтая
L. Skovajsa
78'
Замена
L. Janosik
️️️️
D. Ledecky
75'
Желтая карточка
L. Skovajsa
Желтая карточка
Я. Микула
69'
64'
Замена
П. Бранднер
️️️️
K. Meszaros
60'
Желтая карточка
Б. Чолич
Желтая карточка
К. Мара
34'
18'
Желтая карточка
М. Таловеров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
0
D. Ledecky
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
22
Ян Сулц
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
9
Матей Валента
АП
0
J. Vais
ЦФ
8
Lukas Janosik
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
3-2-4-1
1
Нгуйен
44
Карафиат
3
Микула
22
Фукала
25
Югаш
37
Халуш
15
Рондич
23
Мара
10
Пешек
3
Косцельник
7
Рабушич
2-3-5
12
Чолич
40
Таловеров
0
8
Цавош
10
Гавелка
3
0
0
33
11
0
8
8
0
0
5
5
0
0
11
Бранднер
11
Бранднер
0
Остались в запасе
Слован
Динамо
23
Michal Faško
ЦФ
22
Ян Сулц
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
34
Милан Кноблох
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
42
Войтех Ворел
ВР
0
J. Vais
ЦФ
9
Матей Валента
АП
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
23
Michal Faško
ЦФ
22
Ян Сулц
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
34
Милан Кноблох
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
0
J. Vais
ЦФ
9
Матей Валента
АП
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Слован - Динамо
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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