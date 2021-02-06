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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Слован
Виктория - Слован: обзор матча 06 февраля 2021
Виктория
06.02.2021, суббота, 20:30
Чехия. Синот Лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Слован
52'
И. Рондич
90+3'
Я. Пешек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Слован
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
Я. Пешек
90'
Желтая карточка
М. Фукала
89'
Желтая карточка
О. Карафиат
Замена
L. Matejka
️️️️
D. Limberský
84'
Замена
О. Михалик
️️️️
А. Ба Луа
74'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
З. Ондрашек
74'
66'
Желтая карточка
К. Мара
62'
Замена
К. Мара
️️️️
М. Пурзитидис
Желтая карточка
З. Ондрашек
53'
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Рондич
Пас отдал
Я. Пешек
45'
Замена
М. Рабушич
️️️️
М. Садилек
Красная карточка
Ф. Каша
42'
29'
Желтая карточка
М. Косцельник
Желтая карточка
А. Ба Луа
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
8
David Limberský
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
13
Зденек Ондрашек
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Виктория
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Ян Сулц
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
4-3-3
36
Станек
25
Каша
8
20
14
Брабец
20
Буха
23
Калвах
10
Шулц
11
Каямба
13
Ондрашек
50
Ба Луа
3-2-4
1
Нгуйен
44
Карафиат
3
Микула
22
Фукала
37
Пурзитидис
25
Югаш
23
Садилек
10
Пешек
3
Косцельник
15
Рондич
8
12
12
8
50
Ба Луа
17
Михалик
17
Михалик
50
Ба Луа
13
Ондрашек
9
9
13
Ондрашек
37
Пурзитидис
23
Мара
23
Мара
37
Пурзитидис
23
Садилек
7
Рабушич
7
Рабушич
23
Садилек
Остались в запасе
Виктория
Слован
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
23
Michal Faško
ЦФ
22
Ян Сулц
ЦП
34
Милан Кноблох
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
2
Робин Гранац
ЦЗ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
4
Vaclav Mika
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
23
Michal Faško
ЦФ
22
Ян Сулц
ЦП
34
Милан Кноблох
ВР
18
Давид Канкола
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Виктория - Слован
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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