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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Баник
Динамо - Баник: обзор матча 05 февраля 2021
Динамо
05.02.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Баник
84'
M. Mrsic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Баник
Желтая карточка
P. Javorek
90'
+3
Замена
️️️️
M. Alvir
88'
87'
Замена
Д. Бухта
️️️️
Х. Мена
Желтая карточка
П. Цавош
86'
ГОЛ! 1:0!
M. Mrsic
Пас отдал
K. Meszaros
84'
80'
Замена
О. Шашинка
️️️️
T. Zajic
Замена
D. Ledecky
️️️️
П. Бранднер
77'
62'
Замена
Д. Ндефе
️️️️
J. Fleisman
Замена
K. Meszaros
️️️️
У. Экпай
62'
46'
Замена
Д. Хользер
️️️️
Р. Поточны
43'
Желтая карточка
Р. Поточны
Желтая карточка
M. Alvir
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
40
Максим Таловеров
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
11
Marko Alvir
ЦФ
33
Jaroslav Drobný
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
94
Патрицио Стронати
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
9
Хосе Мена
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
0
J. Lastuvka
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Динамо
42
Войтех Ворел
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
9
Матей Валента
АП
0
D. Ledecky
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
2-4-5
40
Таловеров
12
Чолич
45
Экпай
0
8
Цавош
0
3
11
Бранднер
33
11
25
3-4-4
38
Покорны
25
94
Стронати
0
9
Мена
8
Янош
7
21
91
Поточны
0
8
11
Бранднер
0
0
11
Бранднер
45
Экпай
0
0
45
Экпай
25
2
Ндефе
2
Ндефе
25
91
Поточны
95
Хользер
95
Хользер
91
Поточны
9
Мена
19
Бухта
19
Бухта
9
Мена
21
27
Шашинка
27
Шашинка
21
Остались в запасе
Динамо
Баник
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
9
Матей Валента
АП
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
Остались в запасе
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Динамо - Баник
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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