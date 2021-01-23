Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Словацко
Богемианс 1905 - Словацко: обзор матча 23 января 2021
Богемианс 1905
23.01.2021, суббота, 18:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Словацко
73'
Д. Пушкач
25'
Я. Калабишка
32'
Я. Климент (П)
37'
Я. Климент (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Богемианс 1905 - Словацко
90'
+3
Желтая карточка
V. Nemrava
Желтая карточка
Я. Водганел
90'
90'
Желтая карточка
Ф. Кубала
83'
Замена
Ф. Кубала
️️️️
Я. Климент
83'
Замена
М. Петржела
️️️️
J. Navratil
Замена
Р. Квет
️️️️
T. Necid
83'
78'
Замена
J. Srubek
️️️️
М. Кохут
77'
Желтая карточка
Я. Калабишка
Пенальти не реализован!
T. Necid
77'
ГОЛ! 1:3!
Д. Пушкач
Пас отдал
А. Ваничек
73'
Замена
К. Вацек
️️️️
П. Хронек
63'
Замена
Я. Водганел
️️️️
M. Dostal
46'
Замена
Д. Пушкач
️️️️
М. Пулькраб
46'
37'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Я. Климент
32'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Я. Климент
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Калабишка
Пас отдал
В. Юрецка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
10
Матей Пулькраб
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Словацко
25
Vit Nemrava
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
21
Михал Кохут
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
28
Филип Кубала
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
91
Pavol Bajza
ЦФ
4
J. Srubek
ЦФ
4-2-5
18
29
4
16
15
Хронек
88
Левин
10
Ваничек
89
37
10
Пулькраб
22
2-5-1-2
25
3
Кадлец
4
Шимко
91
Калабишка
18
Садилек
23
Рейнберк
20
Хавлик
30
21
Кохут
15
Юрецка
9
Климент
16
77
Водганел
77
Водганел
16
15
Хронек
7
Вацек
7
Вацек
15
Хронек
37
16
Квет
16
Квет
37
10
Пулькраб
30
Пушкач
30
Пушкач
10
Пулькраб
21
Кохут
4
4
21
Кохут
9
Климент
28
Кубала
28
Кубала
9
Климент
30
11
Петржела
11
Петржела
30
Остались в запасе
Богемианс 1905
Словацко
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
11
Vojtěch Novak
ЦФ
0
D. Krch
ЦЗ
Остались в запасе
91
Pavol Bajza
ЦФ
0
J. Divisek
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Богемианс 1905 - Словацко
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Богемианс 1905
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+