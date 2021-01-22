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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Зброевка - Слован
Зброевка - Слован: обзор матча 22 января 2021
Зброевка
22.01.2021, пятница, 20:00
Чехия. Синот Лига, 16 тур
0 : 3
Завершен
Слован
25'
Д. Москера
34'
М. Рабушич
76'
Я. Пешек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зброевка - Слован
84'
Замена
К. Мара
️️️️
М. Пурзитидис
84'
Замена
M. Faško
️️️️
Д. Москера
84'
Замена
K. Michal
️️️️
М. Садилек
Желтая карточка
M. Vintr
83'
79'
Замена
М. Фукала
️️️️
Я. Пешек
76'
ГОЛ! 0:3!
Я. Пешек
Замена
J. Sedlak
️️️️
J. Texl
76'
Замена
P. Stepanovsky
️️️️
O. Pachlopnik
66'
Желтая карточка
Я. Шурал
64'
58'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
Замена
D. Bariš
️️️️
J. Moravec
46'
Замена
Š. Šumbera
️️️️
T. Záhumenský
46'
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Рабушич
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Москера
Пас отдал
О. Карафиат
Желтая карточка
T. Záhumenský
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зброевка
15
Якуб Шурал
ЦЗ
0
J. Texl
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
0
J. Moravec
ЦП
14
Ян Гладик
ПВ
40
Martin Sustr
ЦФ
1
Pavel Dreksa
ЦФ
44
Timotej Záhumenský
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
0
O. Pachlopnik
ЦФ
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
37
Мариос Пурзитидис
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Зброевка
0
M. Vintr
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
27
Damian Bariš
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
Слован
32
Лукаш Хасалик
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
28
Kristian Michal
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
3-1-1-5
15
Шурал
0
4
Перница
0
14
Гладик
44
0
0
11
Фила
1
3-2-3-1-1
34
Кноблох
25
Югаш
3
Микула
44
Карафиат
37
Халуш
37
Пурзитидис
10
Пешек
3
Косцельник
23
Садилек
8
Москера
7
Рабушич
0
27
27
0
0
16
16
0
0
0
0
0
44
8
8
44
8
Москера
23
23
8
Москера
10
Пешек
22
Фукала
22
Фукала
10
Пешек
23
Садилек
28
28
23
Садилек
37
Пурзитидис
23
Мара
23
Мара
37
Пурзитидис
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
Остались в запасе
Зброевка
Слован
0
M. Vintr
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
32
Лукаш Хасалик
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
0
M. Vintr
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
4
Jan Hlavica
ЦФ
Остались в запасе
32
Лукаш Хасалик
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Зброевка - Слован
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
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